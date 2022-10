Ausstellung erinnert in Bad Hindelang an vergessene Ostrachtaler Künstlerkreise

Eine vielfältige Ausstellung im Modersohn-Haus auf dem Gailenberg in Bad Hindelang skizziert Leben und Werk von 18 Akteuren der „Ostrachtaler Künstlerkreise“.

Dass besondere Landschaften kreative Men-schen zu besonderen Leistungen beflügeln können, ist zahlreich dokumentiert. Aber können auch alte Gemäuer eine schöpferische Aura ausatmen? Wer die Geschichte des leicht verwunschenen alten Bauernhauses Gailenberg 22 kennt, der ist geneigt, daran zu glauben. In diesem ehemaligen Modersohn-Haus hat nicht nur der berühmte Namensgeber viele Jahre mit seiner Familie gelebt und gearbeitet, da fanden sich auch in schicksalhaften Zeiten zwischen 1930 bis 1955 verschiedene Kunstschaffende in lockerer Folge zu sogenannten „Ostrachtaler Künstlerkreisen“ zusammen.

Die aktuelle Eigentümerin des geschichtsträchtigen Hauses, Andrea Heß, passionierte Kunstliebhaberin und Initiatorin zahlreicher Ausstellungen und Begegnungen, ist längst „infiziert“ von der geheimen Aura. Jetzt hat sie sich auf Spurensuche zu den Beteiligten der historischen Künstlerkreise begeben und ist bei 18 von ihnen fündig geworden, denen sie in der jüngsten Ausstellung – mit jeder Menge interessanter Hintergrund-Informationen – ein Denkmal setzt.

Bereichernde Recherche

Die Resonanz bei ihrer Recherche quer durch die Lande bei Zeitzeugen, Nachfahren oder Amtsstuben sei überaus positiv und bereichernd gewesen, betont Andrea Heß. Viele hätten ihr bereitwillig Schriftstücke, Fotos oder Bilder zur Verfügung gestellt. Ein satter Fundus aus Werk und Vita von den Großen und weniger Bekannten der Kunstszene, von Einheimischen, von aus Neigung oder kriegsbedingt zugezogenen Ost-rachtaler Künstlern ist so entstanden. Und daraus haben dann Andrea Heß und Alexander Keck einen reich bebilderten und höchst informativen Katalog zur Ausstellung gestaltet, in dem selbst „Insider“ noch manch Unbekanntes über bekannte Köpfe erfahren dürften.

Überraschendes vom Universalgenie

So ist in der interessanten Ausstellung zu sehen und im Katalog zu lesen (unter anderem) von und über Otto, Luise, Ulrich und Christian Modersohn, von Thomas Haug, Walter Jacob und Ela Werner, Charley Peklo, Maria Blanz, Fritz von Kamptz und Richard Mahn – und beispielsweise auch Überraschendes vom Universal-Genie Konrad Zuse. Lauter höchst differenzierte eigenständige Künstler-Persönlichkeiten, die sich in wechselvollen Zeiten am gleichen Ort begegneten und beflügelten. Also – muss doch wohl irgendwie was dran sein mit der besonderen Aura alter Gemäuer.

Noch bis zum Sonntag, 16. Oktober, dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr ist diese Ausstellung im ehemaligen Modersohn-Haus auf dem Gailenberg bei Bad Hindelang zu sehen.

