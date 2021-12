Stadel brennt in Fischen nieder - Anwohner hörten zuvor einen lauten Knall

Ein Stadel, der als Carport genutzt worden war, ist am Mittwochabend in Fischen (Oberallgäu) niedergebrannt. Anwohner hatten zuvor etwas Seltsames gehört.

01.12.2021 | Stand: 19:34 Uhr

Der Feuerschein war abends weithin zu sehen: Ein Stadel stand in Fischen (Landkreis Oberallgäu) nahe der B19 an der Abzweigung nach Obermaiselstein in hellen Flammen, als die Feuerwehr dort eintraf.

Carport brennt komplett nieder

Der Unterstand, der laut Polizei als Carport genutzt wurde, brannte völlig aus. Menschen waren dabei nicht in Gefahr. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen.

Das haben Anwohner zuvor gehört

Anwohner sprachen von einem lauten Knall, der dem Feuer vorausging. Die Polizei konnte am Mittwochabend noch nichts zur Ursache sagen.

