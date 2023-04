Burgbergs Volleyballerinnen beim Relegationsturnier in Dingolfing gefordert

Burgbergs Volleyballerinnen müssen beim Relegationsturnier in Dingolfing ran. Zwei Siege reichen den Oberallgäuerinnen für den Klassenerhalt.

22.04.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Noch einmal alles geben müssen Burgbergs Bayernligavolleyballerinnen am Sonntag beim Relegationsturnier in Dingolfing. Nachdem die Volleys vor rund zwei Wochen am letzten Spieltag der regulären Saison mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den TSV TB München II in letzter Sekunde dem SV Mauerstetten den Relegationsplatz abgetrotzt hatten, stehen nun am Sonntagnachmittag – in der Overtime der mittlerweile offiziell beendeten Saison – die letzten beiden Spiele der Burgbergerinnen zum angestrebten Klassenerhalt gegen den TV Bad Grönenbach und den TV Dingolfing II an.

Spielmodus beim Relegationsturnier in Dingolfing: Jeder gegen Jeden

Bei diesem Mini-Turnier – ausgetragen im niederbayerischen Dingolfing nahe der Grenze zu Tschechien – treten die Burgbergerinnen gegen die jeweils zweitplatzierten Mannschaften der Landesligen Süd-West (Grönenbach) und Süd-Ost (Dingolfing) an. Zum Auftakt des Turniers treffen jedoch zuerst die beiden Landesligateams aus den unterschiedlichen Bezirken gegeneinander an, um sich für den vermeintlichen Aufstieg in Position zu bringen. Anschließend spielt dann zuerst das in diesem ersten Spiel unterlegene Team gegen die ihrerseits gegen den Abstieg spielenden Burgbergerinnen, bevor dann abschließend das im Auftakt siegreiche Landesligateam im letzten Spiel des Tages gegen die Oberallgäuerinnen antreten wird.

Team des TSV Burgberg: Voll motiviert und gut vorbereitet

Letztlich hat dann jedes Team einmal gegen jedes andere gespielt. Wer in diesem Dreikampf in Summe die meisten Punkte holt, steigt dann für die nächste Saison auf oder verbleibt im Fall von Burgberg in der Bayernliga Süd des bayerischen Volleyballverbands. Trainer Tom Bultmann und sein Team sind jedenfalls voll motiviert und gut vorbereitet auf das saisonentscheidende Wochenende. Zusammen mit den treuesten Anhängern werden sie die Reise nach Dingolfing in einem extra dafür angemieteten Bus antreten. Ob es am Ende reichen wird zum Klassenerhalt, zeigt dann der späte Sonntagabend.

Der Anpfiff zum ersten Spiel in Dingolfing wird am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle Höll-Ost (Gutenbergstraße 27) erfolgen. Die beiden Burgberger Spiele werden dann – nach einer sich immer anschließenden Erholungs- und Aufwärmphase von etwa 45 Minuten – in Folge angepfiffen.

