Die raffinierte Perspektive: Vier Oberallgäuer Fotografen zeigen ihre Kunst in Immenstadt

Beeindruckende Aufnahmen von Matthias Becker, Hartmut Faustmann, Stefan Fischer und Benjamin Zapf illustrieren in Immenstadt die „Fotohochburg Oberallgäu“.

18.11.2021 | Stand: 19:03 Uhr

Der einfache Draht ist zu einer Herzform gebogen und dient so als Funkempfänger für ein Auto. „Liebesantenne“ hat Matthias Becker diese Aufnahme genannt. Zusammen mit anderen skurrilen Entdeckungen und kunstvoll in Szene gesetzten kuriosen Motiven sorgen sie für die augenzwinkernde und humoristische Note in der bis Ende des Jahres dauernden Kunstausstellung im Gesundheitszentrum Immenstadt (GZI).

Unter dem Titel „Fotohochburg Oberallgäu“ präsentiert sie Arbeiten von vier Fotografen. Neben Matthias Becker aus Kempten, der seit 17 Jahren als Pressefotograf für unsere Zeitung tätig ist, sind das Hartmut Faustmann aus Oberstdorf, Stefan Fischer aus Sonthofen und Benjamin Zapf aus Blaichach. Sie alle haben ein Stockwerk in dem sich über vier Etagen erstreckenden Lichthof zur Verfügung, um ihre Kunst mit der Kamera zu zeigen.

Witzige Details

Matthias Becker, 1973 geboren, lenkt den Blick des Betrachters auf witzige Details im Alltag, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Der Titel verleiht dabei dem Motiv oft noch den letzten Pfiff: So wie etwa der „Vollpfosten“, der sich mit leichter Schlagseite inmitten grüner Natur in seiner ganzen weißen Plastikschönheit erhebt und dem Straßenrand, dem er als Sicherheitszeichen dienen sollte, gänzlich abhanden gekommen zu sein scheint. Oder das „Allgäuer Duranand“, das Alphornbläser mit ihren geschulterten Instrumenten zeigt. Deren lange Hälse ergeben beim Marsch der Musiker einen Hügel aufwärts ein imposantes Durcheinander.

Geradezu poetisch wirkt die „Himmelspforte“: eine schmucklose Wand mit nostalgischem Klingelknopf und dem Namensschild „Himmelreich“ daneben. Makaber erscheint eine am Stacheldrahtzaun aufgespießte, zerknüllte Zigarettenpackung, auf der die Aufschrift „Rauchen ist tödlich“ zu lesen ist.

Grafische Kraft

Vermag Matthias Becker auf diese Weise mit einem Bild wunderbare kleine Geschichten zu erzählen, so entlockt Hartmut Faustmann, 1953 geboren, profanen Details durch eine ungewöhnliche Sichtweise grafische Kraft: Dank eines raffinierten Einsatzes der Zentralperspektive entfalten in den Aufnahmen des Wahl-Oberstdorfers plötzlich Treppen und Treppenhäuser ein kunstvolles Eigenleben.

Dabei bedarf es nicht unbedingt einer hochwertigen künstlerischen Ausschmückung der Stiegenhäuser, wie etwa bei repräsentativen Gebäuden, die er auch festgehalten hat. Selbst in unscheinbaren Zweckbauten der Nachkriegszeit oder der Moderne spürt Hartmut Faustmann dem Wesen der Architektur nach und veredelt es künstlerisch. Eine weitere Motivreihe überhöht vergammelte, zerschlissene, verquollene, zerrissene Kartonagen zu reizvollen grafischen Strukturen.

Magische Lichtstimmung

Benjamin Zapf aus Blaichach, 1998 geboren und damit der jüngste in der Riege dieser Fotografen, beeindruckt mit außerordentlichen Naturaufnahmen. Sie tauchen die Landschaft des Allgäus in magische Lichtstimmungen, etwa wenn die Abendsonne die Felsengipfel am Schrecksee in einen zarten rötlichen Schleier hüllt oder die Wintersonne durch das Geäst eines kahlen Baumes bricht, der sich einsam auf einer verschneiten Anhöhe erhebt.

Staunen macht eine Studie vom Silvaplanersee, die drei Bildebenen kombiniert: Der Vordergrund ist gänzlich in Lichtreflexionen aufgelöst, im Mittelpunkt sausen Kite-Surfer gestochen scharf über das Wasser und im Hintergrund treten schemenhaft die Silhouetten der gewaltigen Berge aus den Wolken hervor.

Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß von Persönlichkeiten, die auf vier Beinen stehen, runden die Präsentation ab: „Lecker“ zeigt ein Rind, das mit seiner Zunge an einem Pfosten schabt, „Hunger“ eine Schnauze, die sich einem Grashalm nähert, der auf einem Pfosten liegt.

Ewiges Eis

Solchen Idyllen setzt Stefan Fischer aus Sonthofen, 1960 geboren, seine Prospekte von Gletschern und Schneefeldern entgegen, die das Schrumpfen des ewigen Eises spürbar werden lassen. Blanke Felsen und Bergrücken verwandeln die Erde in eine Ödnis, und freigelegte Erosionsspuren im Gestein zeugen von unwiederbringlichem Verlust. Ein Mensch, der verloren in dieser Landschaft einen Grat entlang wandert, erscheint als Symbol der Hilflosigkeit inmitten der gewaltigen Natur.

Öffnungszeiten: bis 31. Dezember, täglich von 8 bis 20 Uhr.

