Dieser 13-jährige Oberallgäuer macht als Gewichtheber auf sich aufmerksam

Der 13-jährige Oliver Becker will Karriere als Gewichtheber beim TV Immenstadt machen. Der Teenager träumt von Olympia 2028.

30.10.2023 | Stand: 05:33 Uhr

„Oliver gibt nie auf – er hat bisher noch keinen einzigen Wettkampf verloren“, sagt Andreas Becker stolz über seinen 13-jährigen Sohn.

Dem Beispiel seines älteren Bruders John-Alexander folgend, entdeckte der Schüler bereits als Sechsjähriger seine Vorliebe fürs Gewichtheben. Auf den Geschmack gebracht worden sind die Buben allerdings von ihrem Vater. Andreas Becker war früher selber aktiv und trainiert heute die Gewichtheber-Jugend des TV Immenstadt.

Becker: "Immer höhere Ziele stecken"

Früher habe er auch mal Handball gespielt, erzählt Oliver, jetzt konzentriert er sich aber voll aufs Gewichtheben. „Wettkampfsportarten gefallen mir allgemein sehr gut. Man kann sich immer neue Ziele stecken, indem man immer höhere Gewichte nimmt. Außerdem macht diesen Sport nicht gerade jeder – er ist etwas Besonderes“, schwärmt Oliver.

Dieser spezielle Reiz hat ihn vom ersten Tag an gepackt, auch wenn die Kinder anfangs nur mit Holzstangen trainieren und erst später unter fachkundiger Anleitung Schritt für Schritt zu Gewichten übergehen. Auch als sein Bruder John-Alexander die Gewichte niederlegte, machte Oliver eifrig weiter.

Ein Plus für den Sonthofer Mittelschüler ist es, mit seinem Vater einen kompetenten Trainer an der Seite zu haben, der ihm die Trainingspläne schreibt und ihn mit Rat und Tat unterstützt. „In letzter Zeit haben wir viel Techniktraining gemacht, um die Belastung der Schulter auszugleichen“, erzählt Oliver.

Die bis zu zweieinhalbstündigen Einheiten finden in dem eigens dafür mit einer speziellen Platte ausgestattetem Raum eines Fitnessstudios statt. Durch zusätzliches Leichtathletiktraining verbessert Becker Geschwindigkeit, Zug und Koordination. „Er geht sehr verbissen ran“, beschreibt Andreas Becker den Ehrgeiz seines Sohnes. Bisher bringt dieser „Biss“ dem Teenager einen Sieg nach dem anderen ein.

Umzug 2023 ins Oberallgäu

Im ehemaligen Wohnort der Familie entdeckte der Baden-Württembergische Landestrainer früh das Talent von Oliver und nahm ihn im Kindesalter zu den Wettkämpfen mit, um ihm den größtmöglichen Lerneffekt zugutekommen zu lassen. Heuer erfolgte der Umzug ins Oberallgäu, was sich vor allem trainingstechnisch bemerkbar macht. In Baden-Württemberg hatte er den laut seinem Vater „einzigen sportlichen Konkurrenten“ als Trainingspartner, hier sei sein Sohn „enttäuscht“, dass es keine Gleichgesinnten gibt. „Es ist wie im Boxen, man braucht einen Sparringspartner“, erklärt Vater Andreas Becker.

Die Wettkämpfe mit einer Frequenz von zwei bis drei Monaten noch in Grenzen. Vor allem werden sie am Wochenende ausgetragen, sodass der Teenager seine schulische Laufbahn gut mit dem Sport vereinbaren kann.

Dies könnte sich für den Schüler allerdings bald ändern, denn in zwei Jahren gehört er altersmäßig zur Jugend und es würde schon freitags losgehen, vor allem, wenn man sich wie Oliver nicht nur die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft als Ziel gesteckt hat, sondern bereits internationale Wettbewerbe im Auge hat. „Ab nächstes Jahr könnte ich mich für die Europameisterschaft qualifizieren.

Die würden dann ein bis zwei Wochen dauern“, sagt der 13-Jährige. Und auch auf die Frage, nach seinem sportlichen Ziel muss er nicht lange überlegen: „Ich will 2028 zu Olympia“, sagt der TVI-Athlet, dessen Saison ganzjährig durchgeht. Als nächstes geht es für Oliver Becker aber am 11. November erst einmal zum Herbstturnier nach Ladenburg, bei dem er seine Überlegenheit in seinem Jahrgang auf neue unter Beweis stellen möchte: „Ich möchte 82 bis 85 Kilo stoßen und 70 bis 82 Kilo reißen“, gibt er als sein Ziel aus.