Ein Clips auf die Klappe am Herzen

Gesundheit im Dialog Professor Jan Torzewski hält einen Vortrag über undichte Herzklappen

11.02.2022 | Stand: 19:50 Uhr

Atemnot und abnehmende Belastbarkeit im Alltag – das können Folgen einer undichten Herzklappe sein. „Wie macht man undichte Herzklappen wieder dicht?“ Diese Frage beantwortet am heutigen Mittwoch Professor Dr. Jan Torzewski (50) in seinem Vortrag in den Kliniken Sonthofen. Der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin ist Chefarzt des Herz- und Gefäßzentrums Oberallgäu-Kempten. Der Vortrag ist Teil der Reihe „Gesundheit im Dialog“, einem Projekt des Klinikverbunds Kempten-Oberallgäu und der Oberallgäuer Volkshochschule.

Wie können Herzklappen undicht werden?

Wenn die Menschen älter werden, können am Herzen degenerative Prozesse stattfinden: Die Herzleistung lässt nach, das Herz vergrößert sich, die Ringe, in denen die Klappen hängen, gehen auseinander. Das kann auch nach einem Herzinfarkt passieren. Oder aber die Klappe selbst ist beschädigt, durch eine Infektion oder eine Verkalkung. Das sind die Hauptursachen.

Was können Sie dagegen tun?

Das hängt immer davon ab, um welche Klappe es geht. In meinem Vortrag steht die Mitralklappe im Mittelpunkt, die Verbindung zwischen der linken Herzkammer und dem linken Vorhof. Dort tritt ein Defekt besonders häufig auf. Früher hat man solche Schäden operiert. Heute haben wir eine Methode, die besonders für ältere und nicht operable Patienten geeignet ist. Unter Vollnarkose führen wir durch die Leistenvene einen Clip bis zur Klappe und setzen den Clip dann auf die Klappe. Das ist wesentlich schonender für die Patienten.

Wie gefährlich sind solche Eingriffe?

Es ist ein kontrollierter Eingriff: 98 bis 99 Patienten überstehen den Eingriff problemlos. In seltenen Fällen kann es zu Komplikationen kommen.