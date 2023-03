Favorit im Flutlicht: 1. FC Sonthofen in Illertissen gefordert

Der 1. FC Sonthofen geht Freitag als Tabellenführer ins Spitzenspiel beim FV Illertissen II. Der FCS ist im Formhoch – und kann entscheidend vorlegen.

30.03.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Sie haben die Spitze zurückerobert, werden sich aber mächtig strecken müssen, wenn sie den Platz an der Sonne festigen wollen. Die Landesliga-Kicker des 1. FC Sonthofen treten am Freitagabend ab 19 Uhr bei der Zweitvertretung des FV Illertissen (4./39 Punkte) an.

Es gilt also für das Team von Benjamin Müller (47 Zähler), die maximale Leistungsfähigkeit abzurufen – vor allem ist Siegermentalität gefragt, denn die bisherigen Aufeinandertreffen waren immer heiß umkämpft.

Die Stimmung in der Mannschaft ist derzeit gut: die Tabellenführung in der Landesliga ist zurückerobert und in den Pflichtspielen nach der Winterpause wurde die optimale Punktausbeute geholt. Das kann sich sehen lassen.

Lehren aus dem Krimi gegen Hollenbach

Zuletzt, beim 2:1-Krimi gegen den TSV Hollenbach, strapazierten Kapitän Manuel Wiedemann und seine Kollegen allerdings die Nerven ihrer Anhänger bis aufs Äußerste. Die spielerische Überlegenheit war zwar groß und die Oberallgäuer konnten sich etliche gute Möglichkeiten erarbeiten.

Die meisten davon blieben allerdings ungenutzt, sodass es nach dem Ausgleich in der 93. Minute große Glück bedurfte, damit in der 94. Minute noch der Siegtreffer gelang. Die Spieler wissen, dass die Effektivität beim Torabschluss besser werden muss, wenn man beim Vierten Illertissen nicht leer ausgehen möchte.

Die Gastgeber zumindest haben sich vergangene Wochen beim 3:0-Sieg in Gilching für dieses Spitzenspiel schon warmgeschossen.

Sonthofens Müller spricht von einer hohen Hürde, denn die Hausherren gehören seiner Meinung zu den stärksten Teams der Landesliga Südwest.

Trainer Benjamin Müller warnt

„Sie sind sehr diszipliniert, sehr kompakt und spielen eine starke Rückrunde“, sagt Müller über den FVI. „Sie hatten nur einmal eine kurze Schwächephase gehabt und haben uns das Leben im Hinspiel bei unserem 1:0-Sieg überaus schwer gemacht. Daher erwartet uns da ein schwieriges Spiel auf Kunstrasen gegen eine junge und sehr gut ausgebildete Mannschaft.“

Kapitän Wiedemann berichtet von einer großen Vorfreude in der Mannschaft. Einerseits, weil „Freitag-Abendspiele immer geil sind. Außerdem treffen wir auf einen Gegner, der selbst mitspielen möchte. Gegen so einen Konkurrenten macht es besonders Spaß.“

Der 31-Jährige weiß jedoch, dass Illertissen gute junge Kicker in seinen Reihen hat und zu den stärksten und kompaktesten Teams der Liga zählt. „Deshalb wird es eine Herausforderung“, sagt Wiedemann. „Trotzdem muss unser Ziel ein Sieg sein, egal wie. Wenn es uns gelingt vorzulegen, können wir in Ruhe schauen, was die Konkurrenz an diesem Wochenende macht.“