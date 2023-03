Freier ohne den orangenen Schal

Ihre Stimme bewegt, ihre Energie reißt mit: Dedda Kreuzer-Jehle leitet den Singkreis Blaichach. Drei Frauen haben den Chor vor 30 Jahren gegründet, um Gottesdienste moderner musikalisch zu gestalten. Heute dirigiert Kreuzer-Jehle mehr als 30 Sänger. Wir sprachen mit der 61-jährigen Chorleiterin über ihr Musikverständnis und die beiden Festkonzerte zum 30-jährigen Bestehen des Ensembles.

23.03.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Was haben Sie gegen orangene Schals?

(lacht) Ich habe gar nichts gegen orangene Schals, ich besitze selbst einen – aber ich habe etwas gegen Uniformen. Ein Gospel-Chor ist meist schwarz angezogen und hat orangene oder rote Schals an. Wenn ein Chor meint, er müsste sich so identifizieren, soll er das gerne machen. Aber wir singen nicht nur Gospels, sondern auch viele andere Sachen. Und wir wollen in keine Schublade gesteckt werden.

Was macht Einheitskleidung mit dem Gesang?

Das kann ein Wir-Gefühl auslösen. Aber für mich ist das eine zu sterile Sache. Ich fühle mich da verkleidet und singe nicht so frei aus dem Bauch heraus. Dann macht der Kehlkopf leichter zu und die Stimmbänder können nicht frei schwingen.

Wie viele Gesangsstunden braucht man, um so singen zu lernen wie Sie?

Keine einzige. Ich habe in der Schule in mehreren Chören gesungen und hatte einen sehr guten Chorleiter. Der hat uns die Lebendigkeit der Musik vermittelt. Man muss schon Stimmbildung betreiben, aber das ist kein Hexenwerk. Wenn man seine Stimme trainiert, wird man klare Töne, Höhen und Tiefen rauskriegen. Aber wenn man Freude hat am Singen, singt man nicht nur einmal pro Woche, sondern auch am Herd, auf der Straße, im Zug, überall und immer. Mein Mann sagt dann: Merkst du gar nicht, dass du schon wieder singst? Wenn ich einen Tag mal nicht singe, bin ich entweder krank oder stinksauer. Singen ist jedem in die Wiege gelegt!

Woher kommt der Name Singkreis?

Das kommt aus der Historie. Es bedeutet, dass sich ein paar Leute um einen Tisch setzen und zusammen singen. Am Anfang waren das nicht viele. Als ich 1991 zum Chor dazugestoßen bin, waren es zwölf Leute. Da saßen sie tatsächlich alle im Kreis. Man schaut sich an und singt miteinander. Das ist wunderbar, geht mit mehr als 30 Chormitgliedern jetzt aber freilich nicht mehr so. Wir wollen die Leute nicht von oben herab beschallen, sondern möglichst mit ihnen Musik machen. Der Funken muss überspringen können.

Was werden wir beim 30-Jahr-Konzert des Singkreises Blaichach hören?

Wir haben Neues und Altes. Es gibt einfache Lieder aus den Anfängen wie „Laudato si“, dann gibt es drei- und vierstimmiges Vokales wie „Bourée“ oder „Intrada“. Wir singen neues geistliches Liedgut, etwas von den Beatles und den Wise Guys. Ich schaue immer, dass wir verschiedene Sprachen zu Gehör bringen. Wir singen italienisch, hebräisch, englisch, afrikanische Sprachen. Wir singen zum Beispiel das „Vater unser“ sechsstimmig in Swahili, in der mit einem Grammy Award ausgezeichneten Fassung von Christopher Tin. Mir ist wichtig, dass wir über den Tellerrand schauen und einen Ausblick auf andere Kulturen haben. Und dass wir Texte mit Sinn haben, wie den „Engel“, wo es darum geht, dass so ein Engel in vielen Menschen steckt, die uns begegnen. Und freilich werden wir auch Gospels singen.