Immenstadt: An der Stadtspange wird bisher nachts gearbeitet

Eine Woche wird die wichtigste Durchgangsstraße der Stadt saniert. Bisher wird ab 19 Uhr gewerkelt, um den Verkehr wenig zu stören. Am Donnerstag aber nicht.

24.03.2021 | Stand: 14:59 Uhr

Drei Nächte lang arbeiten die Leute der Baufirma Geiger schon an einem Abschnitt der Stadtspange in Immenstadt. Hauptsächlich waren sie dabei mit der Vorbereitung für den Donnerstag beschäftigt. An dem Tag kommen die großen Baumaschinen zum Einsatz und die Sonthofener Straße wird zwischen der Abfahrt zur Nikolauskirche und der Kreuzung bei der Bäckerei Härle schon ab 15 Uhr gesperrt. Denn dann werden die beiden obersten Asphaltschichten abgefräst – eine Arbeit, die wegen der Lärmbelästigung nicht nachts durchgeführt werden kann.

In der Nacht auf Freitag muss der Haftkleber trocknen und es wird eine Binderschicht aufgetragen. Geht das alles gut, und das Wetter macht mit, kann die Straße am Freitag vorübergehend ab 6 Uhr tagsüber für den Verkehr freigegeben werden. Am Samstag ab 14 Uhr wird sie wieder gesperrt. Dann werden die beiden Asphaltschichten aufgebracht. Am Sonntag finden noch Markierungsarbeiten statt und Straßenfugen werden ausgegosesen. Um 16 Uhr soll die Straße endgültig wieder aufgemacht werden. Nach Ostern geht es dann aber richtig los - mit der Generalsaierung vorbei am Immenstädter Bahnhof.