In diesem Jahr Rekordhaushalt in Immenstadt

Immenstadt will heuer über 65 Millionen Euro ausgeben. Wie sich das Zahlenwerk zusammensetzt und warum die Stadträte trotz des Schuldenbergs zustimmen.

18.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

In der Stadt Immenstadt wird in diesem Jahr so viel Geld wie noch nie umgesetzt: Über 65 Millionen Euro stehen im Haushaltsplan. Im Vermögenshaushalt – dem Teil im Etat, in dem auch die neuen Investitionen vorgesehen sind, – stehen 26,6 Millionen Euro. Das geht natürlich nicht ohne Kredite. So muss die Stadt heuer voraussichtlich 8,9 Millionen Euro an Darlehen aufnehmen. Damit wächst der Schuldenstand bis Ende 2022 auf knapp 26 Millionen Euro. Gemeinsam mit den Stadtwerken kommen sogar Verpflichtungen von über 62 Millionen zusammen. Trotzdem empfahlen die Stadträte im Hauptausschuss dem Gesamtstadtrat einstimmig, den Etatplan anzunehmen. Begründung: Mit dem Geld würden keine Luxusprojekte finanziert, sondern überwiegend Pflichtaufgaben der Kommune. Der Stadtrat entscheidet nächste Woche über den Haushalt.

Kämmerin Franziska Lorenz erläuterte den Stadträten das Zahlenwerk. Demnach fließen 38 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt. Damit bezahlt die Stadt alle laufenden Kosten, wie die Gehälter des städtischen Personals, Gebäudeunterhalt samt den Energiekosten oder Reparaturen an Straßen. Im Verwaltungshaushalt sammeln sich aber auch die größten Einnahmeposten einer Kommune. Darunter alle Steuereinnahmen, die Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge oder die Parkgebühren. Lorenz: „Erfreulich ist, dass die Steuereinnahmen in diesem Jahr insgesamt voraussichtlich um fünf Millionen Euro steigen.“

Was eine "freie Finanzspanne" bedeutet

Von den Einnahmen im Verwaltungshaushalt sollte nach Abzug der Ausgaben noch etwas für den Vermögenshaushalt übrig bleiben. Das tut es in Immenstadt – wieder – im Gegensatz zu 2021, als sogar der Verwaltungshaushalt einen Kredit von 2,9 Millionen brauchte. „2,3 Millionen fließen in den Vermögenshaushalt. Das ist im dritten Jahr der Pandemie eine erfreuliche Entwicklung“, waren sich Lorenz und Bürgermeister Nico Sentner einig. Von den 2,3 Millionen Euro bleibt nach Abzug der geforderten Tilgung von Krediten eine knappe Million übrig, die sogenannte „freie Finanzspanne“. Im außergewöhnlich guten Jahr 2019 – nach einer außerordentlichen Gewerbesteuer-Rückzahlung und dem Verkauf der Anteile an der Alpsee-Bergwelt – waren es 7,2 Millionen. Dagegen stand vergangenes Jahr an gleicher Stelle ein Minus von 4,35 Millionen.

Die große Mehrheit der Stadträte zeigte sich trotz der hohen Kreditaufnahme nicht beunruhigt: „Wir investieren in Projekte, die wir brauchen und die in die Zukunft gerichtet sind“, hieß es. Besorgt zeigten sich ob des hohen Schuldenstands Markus Fetzer (FW) und Alexandra Konda (Frauenliste). Bürgermeister Sentner versuchte sie mit Blick auf die derzeitigen Zinsen unter einem Prozent zu beruhigen.

Woher das Geld in Immenstadt kommt

Das sind die größten Einnahmequellen der Stadt in diesem Jahr (2021 in Klammern):

- Einkommenssteuer-Beteiligung: 8,5 Millionen Euro (8 Millionen)

Gewerbesteuer: 7 Mio. (5)

Grundsteuer (B): 2,8 Mio. (2,8)

Schlüsselzuweisung: 2,7 Mio. (1,4)

Umsatzsteuer-Beteiligung: 1,9 Mio. (1,6)

Zweitwohnungssteuer: 610.000 (593.000)

Fremdenverkehrsbeitrag: 700.000 (659.000)

Kurbeitrag: 700.000 (542.000)

Parkgebühr: 800.000 (799.000).

