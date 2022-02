Jugendhaus Immenstadt: Privater Anbieter hat sich bewährt

Trotz Pandemie gibt es in Immenstadt Angebote an junge Leute - sogar während des Lockdowns. Die Renovierung erfolgt gemeinsam mit der Jugend.

18.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das städtische Jugendhaus in Immenstadt wird als einziges in der Region von einem privaten Anbieter gemanagt. Mit dem Ergebnis zeigten sich die Stadträte im Sozialausschuss und Silvia Bauer, Leiterin des Bereichs Soziales, überaus zufrieden, als die Betreiber ihre Jahresbilanz 2021 vorlegten. Trotz der Beschränkungen sei die Einrichtung gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Außerdem gab es einen Wechsel bei den beiden Betreuern: Für Susanne Hollerweger ist jetzt Tobias Frost im Boot.

Seit Frühsommer 2020 hat die Leitung des Jugendhauses die „Soviko“ GmbH, ein Träger der freien Jugendhilfe aus Dillingen, übernommen. Der Geschäftsführer von Soviko (von: sozial visionär kompetent), Matthias Grätsch, und Betreuer Claus Alberti gaben im Sozialausschuss ihren Bericht ab.

Wie Alberti erläuterte, begann das vergangene Jahr im Lockdown. Bis Mitte Mai war das Jugendhaus in der Mittagstraße 6 geschlossen. Die Zeit wurde genutzt, um Renovierungen vorzunehmen, die nicht von den Jugendlichen gemacht werden können, und Mobiliar anzuschaffen. Außerdem wurde mit der Stadt die Beleuchtung auf LED umgestellt. Die Umbau-Devise „frisch, bunt, hell“ sei auch nach der Eröffnung mit den Jugendlichen fortgesetzt worden, erzählte der 49-Jährige.

Eine Sofaecke und ein Airhockey

Dabei seien die jungen Leute gerne dabei. Eingerichtet wurden im Erdgeschoss eine Sofaecke, eine Bücherwand, die You-Tube-Ecke zum Musik hören und ein „Airhockey“, der sich großer Beliebtheit erfreut. Im ersten Stock wurden zwei Computerarbeitsplätze installiert. Im Dachgeschoss gibt es zudem eine Werkstatt, in der die Jugendlichen unter Anleitung mit Holz oder an der Nähmaschine arbeiten können.

Dass die Jugendlichen mithelfen wollen, zeige sich auch am „Frischkochtag“. Der wurde neu eingeführt und findet jeden Freitag statt. Dabei können die Besucher nach Anmeldung zum Selbstkostenpreis essen. Akzeptiert hätten alle mittlerweile das Alkoholverbot. „Einem, der sich nicht daran halten wollte, mussten wir Hausverbot erteilen“, sagte Alberti: „Wir müssen da konsequent sein, damit die Jugendlichen wissen, was geht und was nicht.“ Schließlich könne man auch ohne Alkohol Spaß haben, und es seien immer mehr Kinder ab zwölf im Haus, denen man kein schlechtes Beispiel geben wolle.

Lesen Sie auch

Vom Bahnhof bis zum Wohnungsbau: Wo es 2022 in Sonthofen vorangehen soll Bauprojekte im Oberallgäu

Während des Lockdowns war Alberti in der „Krisenintervention“ tätig. So richtete er ein Krisentelefon ein und hielt mit den Jugendlichen auf digitalem Weg Kontakt. Das Gesprächsangebot wurde viel genutzt: 15 Kinder (12 bis 14 Jahre), 37 Jugendliche (bis 18) und drei junge Erwachsene (bis 21) schilderten ihm seine Probleme und Alberti versuchte zu helfen. Auch sieben Familien-Krisengespräche wurden geführt. Themen waren: Gewalt in der Familie, Alkohol und Drogen, zu viel Internet oder Pubertät.

Fitnessstudio und Skylinepark

Nach der Wiedereröffnung kamen die Jugendlichen erst zögerlich, dann aber vermehrt. Im vergangenen Sommer waren es im Schnitt 23 Besucher pro Tag, im Herbst 16. Von den Stammbesuchern sind 22 zwischen 12 und 14 Jahre alt, 32 von 15 bis 17, 25 von 18 bis 20 und 29 älter als 21 Jahre. Ihnen werden regelmäßige Angebote gemacht, zudem gibt es Einzelaktionen: vom Basteltag über Besuche im Fitnessstudio bis zum Ausflug in den Skylinepark.

Im Oktober wurde ein Jugendhausrat gewählt, der bei der Renovierung des Hauses ein gewichtiges Wort mitreden darf. Außerdem sind verschiedene Workshops sowie das Projekt Re- und Upcycling geplant. Im Frühjahr soll die Verschönerung des Außenbereichs beginnen. Alles gemeinsam mit den Jugendlichen: „Denn schließlich ist es ihr Haus“, sagt Alberti. Sein neuer Kollege, Tobias Frost, ist 26 Jahre alt, hat Soziale Arbeit studiert und als Rafting-Guide gearbeitet. Er stammt aus der Nähe von Fulda (Hessen) und kam vor einem Jahr nach Bayern, des Bootsfahren wegen.

Lesen Sie auch zu dem Thema:

Steht das Jugendparlament Immenstadt vor dem Aus?