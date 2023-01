Zahl der Kirchenaustritte in Sonthofen, Immenstadt und Oberstdorf steigt auf Rekordhoch

Die Kirche steht auf dem Abstellgleis, zudem sterben im Oberallgäu deutlich mehr Menschen als noch vor zehn Jahren. Das zeigt die Statistik für 2022.

27.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

So viele Kirchenaustritte wie noch nie hat es im vergangenen Jahr in den drei größten Kommunen im südlichen Oberallgäu gegeben. Zusammengezählt haben in Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf 838 Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. Gleichzeitig liegt die Sterberate im Oberallgäu weiter auf einem hohen Niveau. Doch es gibt auch Erfreuliches: Nach der Corona-Pandemie heiraten wieder mehr Paare.

Sonthofen, Oberstdorf und Immenstadt: Wie viele Menschen haben 2022 geheiratet?

In Oberstdorf heirateten in 2022 insgesamt 212 Paare. Damit wurde nach zwei Jahren wieder die 200er-Marke überschritten. Ein Grund dafür war bekanntlich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen, die eine Traumhochzeit nicht zuließen. Mit ihren rund 10.000 Einwohnern ist die Marktgemeinde zwar die kleinste der drei Kommunen, verzeichnete aber im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Eheschließungen ( Sonthofen: 87, Immenstadt: 108). Grund dafür sind die außergewöhnlichen Hochzeitsorte, die Oberstdorf bietet. Ob auf 1932 Metern Höhe auf dem Nebelhorn oder auf der Skisprungschanze: Viele Paare – vor allem auswärtige – nutzen das Angebot.

Wie viele sind 2022 in Sonthofen, Immenstadt und Oberstdorf aus der Kirche ausgetreten?

Ein schlechtes Jahr erlebte die Kirche. 2022 traten in Sonthofen (389), Immenstadt (230) und Oberstdorf (219) bislang am meisten Mitglieder überhaupt aus. Die Gründe sind nicht bekannt, „denn wir sind nicht dazu verpflichtet, bei den Leuten nachzufragen“, sagt Monika von Roth, Leiterin des Standesamts und der Friedhofsverwaltung in Immenstadt. In Oberstdorf hat sich die Anzahl im Vergleich zu 2019 (31) sogar versiebenfacht. (Lesen Sie dazu: Kirche in der Krise: Wer tut sich das noch an?)

Wie viele Menschen sind 2022 im Oberallgäu geboren worden?

Im Krankenhaus in Immenstadt steigen nach Angaben der Klinik die Geburtenzahlen zwar seit Jahren an. Doch im vergangenen Jahr kamen in der Geburtenklinik insgesamt nur 649 Kinder zur Welt. Das sind im Vergleich zum Jahr davor – 2021 kamen über 700 Babys zur Welt – 51 Neugeborene weniger. Die Geburtshilfe genieße dennoch einen guten Ruf und viele Frauen würden sich bewusst für die kleinere und persönliche Geburtshilfe entscheiden. Auch in den einzelnen Kommunen sinkt die Zahl der Neugeborenen, die dort gemeldet wurden, leicht.

Wie viele Menschen sind 2022 in Sonthofen, Immenstadt und Oberstdorf gestorben?

Den Geburten gegenüber stehen die Sterbefälle. 2022 waren es in den drei Kommunen insgesamt 777. Das sind 31 weniger als noch im Jahr zuvor. Immenstadt hat mit 457 Sterbefällen mit Abstand am meisten. Aufgrund des Krankenhauses und der vielen Seniorenheime verzeichnet das Immenstädter Standesamt so viele Todesfälle. Während in Oberstdorf die Sterbefälle in den vergangenen zehn Jahren nahezu konstant auf einem ähnlichen Niveau sind, nehmen sie in Sonthofen seit 2019 (236) stetig ab (2020: 209; 2021: 199; 2022: 198). Insgesamt sterben in den drei Kommunen mehr als geboren werden. Das bestätigt auch den Trend: Die Gesellschaft wird immer älter.

