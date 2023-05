Maskierter schlägt Jugendlichen in Oberstdorf zusammen

Ein Unbekannter hat auf einen 14-Jährigen in der Oberstdorfer Fußgängerzone eingeschlagen - selbst dann noch, als der Junge schon am Boden lag.

18.05.2023 | Stand: 11:16 Uhr

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen 14-Jährigen in der Oberstdorfer Fußgängerzone zusammengeschlagebn, während der Jugendliche auf dem Nachhauseweg war. Die Polizei berichtet: Der Täter war komplett schwarz gekleidet, verwendete ein Halstuch als Maske, schlug mehrmals auf den bereits am Boden liegenden Jugendlichen ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

14-Jähriger wird in Oberstdorf zusammengeschlagen und meldet sich in der Notaufnahme

Der Jugendliche ging mit Prellungen und Schürfwunden in die Notaufnahme, woraufhin die Polizei informiert wurde. Die Polizei Oberstdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08322-96040.

