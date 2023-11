19-Jähriger mit Waffe bedroht? Pistole entpuppt sich als E-Zigarette

Ein 19-Jähriger ruft am Dienstagabend die Polizei nach Oberstdorf. Der Grund: Jemand soll ihn mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei wird schnell fündig.

15.11.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Ein 19-Jähriger hat am Dienstagabend in Oberstdorf die Polizei gerufen, weil er mit einer Schusswaffe bedroht worden sein soll. Wie die Polizei mitteilt entpuppte sich der Verdacht schließlich als Verwechslung.

Demnach rückte die Polizei gegen 20.30 Uhr mit einem größeren Aufgebot an, um in Oberstdorf nach dem Täter zu fahnden. Am vermeintlichen Tatort - dem Ortskern von Oberstdorf - angekommen, trafen die Polizisten zwei Personen an, die mit der Täterbeschreibung übereinstimmten. Bei der Gegenüberstellung mit dem 19-Jährigen wurde klar, dass einer der beiden der Täter war.

Junger Mann mitten in Oberstdorf mit einer Waffe bedroht

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten aber nur eine E-Zigarette. Wie sich aber im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der 19-Jährige die Zigarette in der Dunkelheit mit einer Waffe verwechselt. Die Polizei beendete daraufhin den Einsatz.

E-Zigaretten in verschiedenen Formen. Bild: Steven Senne, dpa (Symbolbild)

