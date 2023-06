Acht Jugendliche prügeln und verletzen sich in Oberstdorf - Polizei ermittelt

Acht Jugendliche haben sich in Oberstdorf am Sonntagabend geprügelt. Dabei kam es zu Körperverletzungen. Die Polizei ermittelt.

19.06.2023 | Stand: 13:08 Uhr

In Oberstdorf hat es am Sonntagabend eine Gruppenschlägerei gegeben. Laut Polizei waren zwei Gruppen an der Grundschule aufeinander losgegangen. Die bislang bei der Polizei bekannten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind im Alter zwischen 14 und 20 Jahren.

Schlägerei in Oberstdorf - mehrere Jugendliche verletzt

Mehrere von ihnen wurden wohl verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht bekannt. Die Oberstdorfer Polizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08322/96040 entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.