Bürgerinitiative stellt eigenen Entwurf zum Schlossberg Resort in Oberstaufen vor

Die Bürgerinitiative „Schlossberg Oberstaufen“ präsentiert einen Entwurf zum Hotel. Damit wollen sie zeigen, dass sie nicht nur fordern, sondern auch liefern.

19.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Sie sollten nicht immer nur fordern, sondern auch einmal liefern, richtete Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel zuletzt eindringliche Worte an die Verantwortlichen der Bürgerinitiative (BI) „Schloss Oberstaufen“, die erneut Kritik an den Plänen zum Schlossberg Resort geäußert hatten. Nun präsentiert die BI einen eigenen Entwurf zum Hotelprojekt in Oberstaufen. Damit will sie den Architekten, dem Investor, der Marktgemeinde und vor allem den Bürgern Oberstaufens einen Gegenvorschlag präsentieren, der der Staufner Geschichte Rechnung trage, sagt Hans-Karl Bechteler, einer der BI-Sprecher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.