Schwarzfahrer: Bundespolizei bringt Allgäuer in Haft

Nach einer Kontrolle im Zug zwischen Lindau und Memmingen hat die Bundespolizei einen Mann aus Oberstaufen verhaftet. Gegen ihn lagen drei Haftbefehle vor.

07.02.2022 | Stand: 15:47 Uhr

Am Samstagvormittag hat die Bundespolizei einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann hinter Gitter gebracht. Der polizeibekannte Mann aus Oberstaufen war am Vorabend von einem Zugbegleiter im Eurocity zwischen Lindau und Memmingen ohne gültigen Fahrschein erwischt worden, so die Bundespolizei.

Wegen Sachbeschädigung und Falschbeurkundung verurteilt

Der Mann habe bei einer Kontrolle lediglich die Kopie seines Impfausweises vorgelegt. Bei der Überprüfung der Personaldaten schlug der Fahndungscomputer gleich viermal an, so die Bundespolizei. Gegen den mutmaßlichen blinden Passagier lagen seitens der Staatsanwaltschaft Kempten zwei Vollstreckungshaftbefehle, ein Untersuchungshaftbefehl sowie eine Aufenthaltsermittlung vor. Demnach war der Gesuchte vom Amtsgericht Sonthofen im Oktober 2019 wegen Sachbeschädigung und im August 2020 wegen mittelbarer Falschbeurkundung zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von rund 650 Euro beziehungsweise von über 900 Euro verurteilt worden. Der gebürtige Oberstaufener hatte jedoch seine Justizschulden bisher nicht beglichen.

Am Samstagvormittag führten die Bundespolizisten den 55-Jährigen dem Richter beim Amtsgericht Kempten vor und lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.

