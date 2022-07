Dramatisches Finale beim Citylauf: Sonthofer Outlet Raceteam feiert Premierensieg

Beim Sonthofer Citylauf feiern die Lokalmatadore ihren Premierensieg. Im Finale geht es turbulent zu, Fabian Eisenlauer wird zum tragischen Helden.

11.07.2022 | Stand: 18:47 Uhr

Er ist erwachsen geworden. Mit seiner 18. Auflage – wenn auch im 19. Jahr – feierte der Sonthofer Citylauf ein eindrucksvolles Comeback. Immerhin 138 Starter wagten sich an den 3 x 5-Kilometer-Staffellauf durch die Sonthofer Innenstadt – und ein Trio lief dabei auf und davon. Für die Lokalmatadore vom Sonthofer Allgäu Outlet Raceteam sprang der erste Sieg in der fast zwölfjährigen Teamgeschichte heraus.

Simon Pulfer, Matthias Stöhr und Johannes Hillebrand hatten im Ziel am Althaus-Platz nach 45:16 Minuten neun Sekunden Vorsprung auf die favorisierte Mannschaft von „Laufsport Saukel b_faster“ um Ausnahmetriathlet Fabian Eisenlauer. „Für mich ist der Citylauf durchaus ein Event mit großem sportlichen Reiz. Und mit der Grüntenstafette ist es mit das Geilste, was es in der Region gibt. Da will man einfach vorne mitmischen“, sagte Pulfer. „Es war unser Plan, das Ding einmal hier in der Heimat zu holen.“

Simon Pulfer läuft zweite Runde als Einheizer weiter

Und dem 28-Jährigen merkte man schon vom Start weg an, dass er es bei dem Traditionsevent am Abend vor dem Sonthofer Stadtfest wissen wollte. Da die „Saukel-Jungs“ die Aufstellung kurz vor dem Rennen umgestellt hatten, hatte Pulfer im Feld der Startläufer quasi „freie Bahn“. „Es war ein optimales Rennen. Ich habe mich top gefühlt, obwohl ich mich auf ein schönes Duell mit Fabi Eisenlauer gefreut habe“, sagte Pulfer. „Aber es war klar, dass sie hintenraus den besten Mann als Schlussläufer stellen.“ Pulfer lief 24 Sekunden Vorsprung auf Finn Sattler (Saukel) heraus.

Organisator Axel Reusch überreichte jedem Finisher traditionell persönlich eine Medaille. Bild: Dominik Berchtold

Der Drittplatzierte, Hannes Wachter, lag da schon fast eine Minute zurück. Und Pulfer brachte sogar noch die Energie auf, den zweiten Läufer des „AORT“, Matthias Stöhr, auf den ersten Metern und im Schlussabschnitt als Einheizer zu begleiten. Mit „nur“ noch 20 Sekunden Vorsprung ging letztlich Schlussläufer Johannes Hillebrand auf die Strecke – den heranstürmenden Fabian Eisenlauer im Nacken.

Der Triathlet „überdrehte aber auf dem ersten Kilometer“ und hatte den Rückstand schon nach einem Kilometer zugelaufen. Auf Höhe des Kalvarienbergs hatte der 13 Jahre jüngere Eisenlauer schon zehn Sekunden Vorsprung – „unten war uns klar, dass Fabi das Ding macht“, sagte Pulfer. Hillebrand allerdings erkannte seine Chance.

Grenzwertige Aktion im Finale? "Taktisch einfach clever"

„Ich wusste, dass ich im Berg nicht mithalten kann – aber bergab kann ich immer noch laufen. Und ich war dran“, sagte der 42-Jährige im Ziel. Also schloss der Routinier wieder auf und lief mit Eisenlauer als Gespann zurück in die Stadt, ehe das Rennen in der letzten Kurve am Marktbrunnen dramatisch wurde. „Die Kurve ist scharf, sehr eng. Also habe ich mich direkt vor Fabis Nase gesetzt, ihn ausgebremst und noch einmal beschleunigt“, erzählte Hillebrand.

Eisenlauer musste abreißen lassen, kam mit neun Sekunden Rückstand ins Ziel, ärgerte sich aber nicht über die grenzwertige Aktion seines Kontrahenten. „Ehrlich, ich habe am Anfang zu sehr übertrieben. Und hintenraus war er einfach taktisch cleverer, das gehört dazu“, sagte Eisenlauer. Und der 29-Jährige, der mit seinem Team allein vier der vergangenen sieben Citylauf-Austragungen gewonnen hatte, ergänzte: „Jetzt haben sie halt mal gewonnen, das ist ok.“ Dieses Kunststück vollbrachten auch die „Outlet-Damen“, die mit Alice Pulfer, Karola Rennhack und Anna Endress in 59:52 Minuten vor dem TSV Dietmannsried gewannen.

Der geschlagene Favorit Fabian Eisenlauer. Bild: Dominik Berchtold

Und so war auch Organisator Axel Reusch nach dem 18. Geburtstag seines Citylaufs nicht nur wegen des sportlichen Niveaus angetan. „Man hat gesehen, dass es gut zur Sache geht. Und auch wenn wir bei den Zahlen noch nicht auf Vor-Pandemie-Stand sind – das Problem haben viele Events – ist es nicht schlimm“, sagte Reusch. „Ablauf, Location und Atmosphäre waren schön. Man hat gespürt, wie alle es wieder genießen.“

Das konnte im Zielraum auch Alice Pulfer sichtlich. Denn die 47-Jährige ließ es sich nach ihrem Sieg mit dem „AORT“ als Startläuferin nicht nehmen, die Runde für das „Mixed-Team Pulfer Party“ als Schlussläuferin noch einmal abzuspulen. „Das hat sich in diesem Jahr so ergeben und ich wollte niemanden hängen lassen“, sagte Alice Pulfer. „Das ändert aber nichts daran, dass man in jeder Runde hier immer Vollgas gibt. Sonst hätte mir unser Teamchef Peter Pulfer auch die Schuhe ausgezogen.“