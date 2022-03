Staufen sucht den Schneekönig: Mit diesen Namen lockt das Spektakel in Oberstaufen

Der "King of Snowvolleyball" steigt am 13. März in Steibis. Organisatoren freuen sich über klangvolles Feld mit deutschen Meistern und Europameistern.

02.03.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Wenn’s nach Gaston Höpfl geht, könnte der Frühling ruhig noch warten. Der Oberallgäuer ist mit seiner Sportagentur „Feedback“ Veranstalter des spektakulären „Snowvolleyball-Events“ vom 11. bis 13. März in Oberstaufen. Im vergangenen Jahr war die exotische Veranstaltung pandemiebedingt ausgefallen – heuer warten die Organisatoren dafür sogar mit einer Premiere auf.

„Wir sind unheimlich glücklich darüber, dass wir das Turnier ausrichten dürfen“, sagt Höpfl. „Wir wollten das Event nach dem Ausfall 2021 nicht verpuffen lassen und haben erst Ende Januar beschlossen, alles auf die Beine zu stellen. Wir hatten keine Möglichkeit, lange zu entscheiden, sondern haben das schnell aus dem Boden gestampft.“

Und das Programm kann sich sehen lassen: Unter dem Motto „Das Leben ist ein Strand – auch im Schnee“, schlagen die besten deutschen Snowvolleyballer an der Talstation Steibis an der Imbergbahn auf. Höhepunkt des dreitägigen Events auf dem „Snowvolleyball Center-Court“ ist das am Sonntag stattfindende Einladungs-Turnier „Queens & Kings of Snowvolleyball“, bei dem Deutschlands beste Snowvolleyballerinnen und -volleyballer um die Krone kämpfen.

Das Turnier beginnt mit der Gruppenphase um 9 Uhr. Weil es sich um ein Eintagesturnier handelt, sind nur geladene Teams spielberechtigt.

Paul Becker und Florian Schweikhart am Start

Und die sind klangvoll. Ihre Teilnahme für das Event im Oberallgäu zugesagt haben unter anderem Paul Becker (deutscher Snowvolleyballmeister 2018 und 2019 sowie europäischer Vizemeister 2018), sein Partner Armin Dollinger (deutscher Meister Beachvolleyball 2015 und Studentenweltmeister 2012) und der Allgäuer Florian Schweikhart, Urgestein des Snowvolleyballs mit mehrfacher Teilnahme an der European Tour (zuletzt Sieger in Innsbruck bei der ÖVV Snowvolleyball Tour).

Beim "Queens & Kings of Snowvolleyball" werden am 13. März in Oberstaufen die besten Snowvolleyballer Deutschlands gekürt. Bild: Tobias Heimplätzer

Um den Titel der Schneekönigin kämpfen in Staufen vor allem die langjährige Sonthofer Bundesliga-Spielerin und Lokalmatadorin Eva Schilf, zudem im vergangenen Sommer Europameisterin mit dem Ü40-Nationalteam. An ihrer Seite steht Theresa Müller, aktuell beim Drittligisten Augsburg unter Vertrag, die Oberallgäuer Volleyball-Fans ebenfalls aus ihrer Zeit bei den Sonthofer Volleys in der 2. Bundesliga kennen. Je vier Damen und Herrenteams bestehend aus jeweils vier Spielern, wovon drei auf dem Feld stehen, messen sich im Schnee. Die „Queens and Kings of Snowvolleyball“ erhalten Sachpreise sowie die stattliche Prämie von 1200 Euro.

Schnuppertraining für die Kids in Oberstaufen

Doch schon bevor der erste Ball fliegt, gibt es für den Nachwuchs Highlights auf dem Schnee: Florian Schweikhart absolviert schon am Freitag gemeinsam mit interessierten Kindern und Jugendlichen aus der Region eine Trainingseinheit und wird den Kids auf dem großen Center-Court die ersten taktischen und spielerischen Grundzüge der noch jungen und dynamischen Mannschaftssportart vermitteln. Am Samstagvormittag trainiert Beachvolleyball-Ausnahmespieler Armin Dollinger (Fünfter der deutschen Rangliste) die Spieler seines Vereins „Beach4U“ aus München, die sich erstmals im Schnee ausprobieren.

Veranstaltet wird das kurzfristig und „pro bono“ organisierte Turnier von Höpfls Agentur „Feedback“. „Wir hätten es nie für möglich gehalten, dass wir imstande sind, innerhalb von knapp drei Wochen das ganze Turnier auf die Beine zu stellen,“ sagt der Staufner.

„Unglaubliche Begeisterung“

„Wir haben zwar Erfahrung und die Infrastruktur aus dem Beachvolleyballbereich, aber Corona hat die Orga nicht leichter gemacht“, sagt Höpfl. „Mit so viel positivem Feedback und einer unglaublichen Begeisterung für den Sport haben wir nicht gerechnet.“ Vor zwei Jahren war der Oberstaufener Kurpark bereits Schauplatz der dritten deutschen Meisterschaft im Snowvolleyball, 2021 fiel das Event aus. Heuer soll nun nichts mehr dazwischenkommen – auch das Wetter nicht. „Wir zittern in Sachen Wetter nicht mehr“, sagt Höpfl. „Es gibt eine Auflage von 30 Zentimeter Schnee und die wird gewalzt. Dass sich der Schnee tagsüber aber verändert, darin besteht auch der Reiz für die Sportler. Die lieben das so.“