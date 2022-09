Untere Zollbrücke in Immenstadt: Erneut gibt es eine Umleitung

Im Einmündungsbereich werden Leitungen verlegt. Dafür wird die Kemptener Straße zur Einbahnstraße. Wer stadtauswärts fahren will, muss einen großen Umweg machen.

06.09.2022 | Stand: 19:28 Uhr

Schritt für Schritt kommen die Arbeiten an der Unteren Zollbrücke in Immenstadt voran (wir berichteten). Allerdings gehen mit dem Baufortschritt erneut Einschränkungen für Autofahrer einher – und diesmal für einen langen Zeitraum: Wegen weiterer Arbeiten an dem Bauwerk an der Kreisstraße OA 30 muss, wie bereits im Frühjahr und im Mai, nochmals zwischen Montag, 5. September, und Freitag, 2. Dezember, ein Einbahnverkehr vom Kreisverkehr Stein Richtung Stadtmitte Immenstadt eingerichtet werden. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen mit. Die Einbahnregelung beginnt am Abzweig „Am Galgenbichl“ und endet am Kästobel.

Durchfahrt vom Kreisverkehr Stein in Richtung Stadtmitte möglich

Der Grund für die Verkehrsbeschränkungen sind nach Angaben der Kreisbehörde Straßenbauarbeiten samt Leitungsverlegungen, die im Einmündungsbereich der Unteren Zollbrücke in die B308 unter halbseitiger Verkehrsführung stattfinden. Wie gehabt ist also eine Durchfahrt vom Kreisverkehr Stein in Richtung Stadtmitte möglich. Die Gegenrichtung ist aufgrund der Einbahnregelung gesperrt und wird – wie bisher auch schon – bereits am Kreisverkehr in der Kemptener Straße Richtung B19/Rauhenzell umgeleitet (siehe Grafik). Wenn das Wetter nicht mitspielt, könnten sich die Arbeiten gegebenenfalls verzögern. Die Fußgänger und Radfahrer werden weiterhin wie bisher örtlich umgeleitet.

Zuletzt gab das Landratsamt an, dass der Neubau bis Februar 2023 fertig sein soll.

