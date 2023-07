Strecke im Nordic Zentrum gesperrt: Oberstdorfer Sportler schlagen Alarm

Der Skiclub Oberstdorf kritisiert Regelung für Rollerbahn zum Schutz des Alpensalamanders und fordern eine praktikable Lösung für das Training mit 300 Kindern.

28.07.2023 | Stand: 18:46 Uhr

Wenn es in den Sommermonaten Juni, Juli und August regnet, steht der Trainingsbetrieb im Nordic Zentrum derzeit still. Bis zu 300 Kinder des Skiclubs Oberstdorf (SCO) drehen hier normalerweise im Laufe der Woche auf der Rollerbahn ihre Runden. Doch seit die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Schwaben einen Bescheid verhängt hat, dass zum Schutze des Alpensalamanders ein Teil der Strecke bei feuchtem Wetter gesperrt werden muss, ist der Trainingsbetrieb für Trainer und Sportler zu einer Herausforderung geworden.

Denn bei unsicherem Wetter wird die Bahn-Nutzung nur noch schwer planbar. Die Naturschutzbehörde verweist darauf, dass in den vergangenen Jahren immer wieder überfahrende Salamander auf der Strecke gefunden wurden, zeigt sich aber gesprächsbereit.

Oberstdorfer Sportler sprechen von "Katastrophe"

„Es ist für uns Sportler eine Katastrophe, dass wir nicht trainieren können, wenn es nass ist“, sagt Vinzenz Geiger, Olympiasieger in der Nordischen Kombination. Der Oberstdorfer hat kein Verständnis für die Regelung. „Ich kann es nicht nachvollziehen, dass der Sport darunter leidet, weil der Alpensalamander auf der Straße daneben auch unterwegs ist. Von den Autos geht eine viel größere Gefahr aus als von Sportlern auf Skirollern.“

„Mich stört massiv, dass am Sport ein Exempel statuiert wird“, kritisiert SCO-Präsident Georg Geiger die „unkooperative Vorgehensweise“ der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe, auf deren Initiative die bisherige Schutzregelung auf den Prüfstand kam – bislang war die Strecke bei schlechtem Wetter vor 9 Uhr gesperrt. „Statt mit uns zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu suchen, wurden hinter unserem Rücken Maßnahmen in Bewegung gebracht, die uns massiv behindern“, sagt Geiger. Nicht nur Leistungssportler trainieren auf der Strecke. Auch der Nachwuchs des SCO nutzt die Sportanlage. „Die Lösung ist für uns absolut nicht praktikabel. Wir haben Vorlaufzeiten in den Planungen der Trainings und können den Kindern nicht kurzfristig nach der Schule absagen“, schimpft SCO-Präsident Geiger. „Noch schlimmer ist es am Wochenende: Bei Regen am Freitag oder nach Feierabend erreicht man am Samstag niemanden von den Sportstätten Oberstdorf.“

Strecken Zimmeroy und Freibergsee in Oberstdorf werden bei Regen gesperrt

Die Mitarbeiter des kommunalen Tochterunternehmens sind dafür zuständig, die Strecken Zimmeroy und Freibergsee zu sperren, wenn es in der Aktivitätsphase des Alpensalamanders zwischen Anfang Juni und Ende August regnet. Dann stehen den Sportlern von der sechs Kilometer langen Gesamtstrecke nur noch die Abschnitte Riedwald sowie die Strecke Eglihügel zur Verfügung. Wegen des Höhenprofils seien für den Nachwuchs aber nur 2,5 Kilometer davon geeignet, erklärt SCO-Sportdirektor Christian Rapp. „Wir gehen davon aus, dass Sportler nie wissentlich und absichtlich über die Tiere fahren.“ Die Trainer würden ohnehin vor jeder Einheit die Strecke ablaufen oder -fahren, um Gefahren wie Steine oder Äste zu beseitigen. „Ich hätte mir gewünscht, dass man Einspruch gegen den Bescheid einlegt, damit er nicht rechtskräftig wird“, sagt der SCO-Präsident. „In der Zeit hätte man den Dialog mit uns suchen müssen. Denn wir vom SCO sind nicht Bescheidempfänger, nur Nutzer. Uns sind die Hände gebunden.“

Das sagt die Regierung von Schwaben zur Sperrung

„Mit den Zuständigen vor Ort wurde nach einer pragmatischen Lösung gesucht“, erklärt Karl-Heinz Meyer, Sprecher der Regierung von Schwaben. Dazu habe 2022 ein Ortstermin stattgefunden, bei dem einvernehmlich die Sperrung eines kürzeren Teilbereichs bei Regen als sinnvolle, für alle Seiten rechtssichere und umsetzbare Lösung beschlossen worden sei. Der Skiclub war zu dem Termin nicht eingeladen. Sportdirektor Rapp schlägt vor, die Situation über eine komplette Saison zu begutachten und Sportler sowie Vereine mit ins Boot zu holen: „Wir bieten an, dass wir vor den Einheiten die Strecke ablaufen und die Salamander einsammeln. Wenn es überhandnimmt, verzichten wir freiwillig darauf, einen gewissen Streckenabschnitt zu nutzen.“

Das Absammeln sei geprüft, aber schnell wieder verworfen worden, teilt Behördensprecher Meyer mit. Es sei „kaum realistisch“, das zu jeder Zeit umzusetzen. Zudem bestünde die Gefahr, dass die sammelnden Personen und die trainierenden Sportler kollidieren und verletzt werden. Auch über Krötenzäune sei diskutiert worden, dadurch werde aber der Lebensraum des Salamanders „zerschnitten“. 2022 sei intensiv nach anderen Lösungswegen gesucht worden, erklärt Meyer. „Selbstverständlich sind wir weiterhin offen für Vorschläge, die den artenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden.“

