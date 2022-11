Theatergruppe Ofterschwang führt „Gaudi im Heu“ auf

Thomas und Simon genießen das Leben, anstatt sich um ihren Hof zu kümmern. Doch die Zieheltern schmieden einen listigen Plan, wie der Misere abzuhelfen ist.

04.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit dem Dreiakter „Gaudi im Heu“ präsentiert die Theatergruppe Ofterschwang nach langer Coronapause einen neuen Dreiakter – wieder unter der bewährten Leitung von Rosmarie Finkel, die mit dem Ensemble ein ausgesprochen lustiges Stück einstudiert hat. Die Premiere findet am Freitag, 4. November, im Ofterschwanger Haus statt. Die „Gaudi im Heu“ war übrigens das allererste Stück, das die Theatergruppe auf die Bühne gebracht hat. Das war im Jahr 1990. Gespielt wurde damals noch im Gasthaus Hirsch in Tiefenberg.

Die Geschichte: Die Brüder Thomas (Matthias Martin) und Simon (Reiner Walk) haben ihre Eltern früh verloren. Haushälterin Burgl (Julia Haug) und Faktotum Emeran (Franz Abrell) haben die beiden großgezogen, den elterlichen Bauernhof versorgt und sind in den vielen Jahren wie Vater und Mutter für die Brüder geworden.

Theatergruppe Ofterschwang: Leben auf dem Bauernhof

Dass zum täglichen Leben auch Arbeit gehört und dass ein geerbter Bauernhof Verantwortung mit sich bringt – das konnten Burgl und Emeran den Brüdern leider nicht beibringen. So zieht Simon lustig durch die Kneipen, gilt als Frauenheld und hat auch schon manche Schlägerei hinter sich, während Thomas seinem Musikstudium nachtrauert, das er aufgeben musste, weil auf dem Hof kein Geld mehr ist.

Da ist es ihm auch kein Trost, dass Burgl und Emeran schon lange kein Gehalt mehr für ihre Arbeit bekommen. Jetzt ist der Betrieb fast am Ende und sogar das Geschirr wird allmählich knapp auf dem Mayr-Hof. Deshalb müssen Burgl und Emeran unbedingt einen Weg finden, um die Brüder zum Mitarbeiten zu zwingen, damit der schöne Hof wieder aus den roten Zahlen kommt.

Ihr Plan: Emeran täuscht einen Knöchelbruch vor und legt sich aufs Sofa, nachdem Burgl das verletzte Bein in dicke Verbände gepackt hat. Mit diesen Schmerzen kann der treue Emeran natürlich nicht arbeiten. Weil aber gerade das Heu eingefahren werden muss, bleibt den Brüdern gar nichts anderes übrig, als notgedrungen mitzuhelfen.

Lesen Sie auch

Von Geistern und Nachttöpfen Die Oberbeurer Bühne legt nach der Corona-Pause wieder los

Da kommt ihnen die Anzeige eines Studenten namens Andreas, der für seine Examensarbeit ein paar Arbeitswochen auf einem Bauernhof verbringen muss, gerade recht. Der „Andreas“ entpuppt sich allerdings als „Andrea“ (Bernadette Buhl), aber das stört die beiden Junggesellen nicht.

Aufführungen noch bis zum 12. November im Ofterschwanger Haus

Dass der Mayr-Hof vor dem Aus steht, hat sich längst herumgesprochen. So erscheint die Krämerin (Monika Marxer) und präsentiert Burgl und Emeran ihre Pläne für die Übernahme des Bauernhofs. Dabei hat die Krämerin nicht nur das Geld aus der Vermietung, sondern vor allem das Wohl ihrer Tochter Annele (Magdalena Finkel) im Auge. Sie soll mit ihrer Heirat auf jeden Fall eine richtig „gute Partie“ machen.

Und weil sie als Dorfkrämerin natürlich alles mitbekommt, ist ihr auch nicht entgangen, dass die hübsche Andrea regelmäßig Briefe aus München bekommt, und zwar verdächtigerweise immer postlagernd …

Aufführungen der „Gaudi im Heu“ finden statt am 4., 5., 10., 11., und 12. November um 20 Uhr sowie am 6. November um 13.30 Uhr im Ofterschwanger Haus. Karten für diese Produktion der Theatergruppe Ofterschwang gibt es im Vorverkauf in den Gästeinformationen der Hörnergruppe, Telefon 08326/3646-0.

Lesen Sie auch: Das Volksthater Lindenberg feiert seinen 100. Geburtstag: So lief die Jubiläumsfeier ab