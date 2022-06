Verein "Wandern und Erleben Allgäu" bildet 400. Führerin aus

In Immenstadt: Die Ausbildung zum zertifizierten Wander- und Naturführer geht über insgesamt zehn Tage und deckt ein breites Programm ab.

08.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Verein Wandern und Erleben Allgäu bietet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wanderverband Ausbildungen zum zertifizierten DWV-Wanderführer an. Jetzt wurde die 400. Teilnehmerin in Immenstadt ausgebildet.

In zwei Blöcken zu je fünf Tagen lernen die Teilnehmenden alles Wichtige über die Themen Wanderplanung und -durchführung, Natur- und Erlebnispädagogik für unterschiedliche Zielgruppen, Kommunikation, Pressearbeit, Tourismus, Recht und Kultur des Allgäus. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine ausreichende Kondition für eine Tagestour und Interesse am Wandern, an Natur und Kultur sowie eine Erste-Hilfe-Bescheinigung.

In Immenstadt legte beim jüngsten Kurs Sonja Stöhr aus Oberstaufen als 400. Wanderführerin ihre Prüfung erfolgreich ab. Nach erfolgreicher theoretischer und praktischer Prüfung bekommen die Teilnehmer zwei Zertifikate und sind sowohl DWV-Wanderführer als auch Natur- und Landschaftsführer Allgäu.

Immer mehr informieren sich über Wandern im Allgäu

Die Erfahrungen aus den vergangenen Kursen zeigten, dass immer mehr Wanderbegeisterte ihr Wissen über Wanderplanung und Natur und Kultur im Allgäu erweitern wollten, entweder nur für sich oder um selbst einmal Wandergruppen für einen Verein, Hotels oder Gästeämter zu führen, sagt Gabi Hajek, Schriftführerin des Vereins Wandern und Erleben Allgäu: „Wandern liegt im Trend, ist gesund und belebend und hat längst kein staubiges Image mehr.“

Die nächsten Kurse finden von 13. bis 17. Juli und 24. bis 28. August bei Wertach und von 14. bis 18. September und 12. bis 16. Oktober bei Pfronten statt. Informationen dazu gibt es im Internet unter: www.wandernunderleben-allgaeu.de/wanderfuehrerausbildung

