"Von einem anderen Stern": Das wundersame Formhoch der Sonthofer Volleys

Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen bezwingen auch die ungeschlagenen Augsburgerinnen. Das Team spielt wie im Rausch. Keine Überraschung, sagt die Kapitänin.

17.01.2023 | Stand: 16:53 Uhr

Erfurt war ein erster Fingerzeig, Augsburg die eindrucksvolle Bestätigung. Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen haben nach dem furiosen Start ins Jahr 2023 das nächste Spitzenteam der 3. Liga Ost besiegt. Nach dem dramatischen 3:2-Erfolg gegen Tabellenführer Erfurt electronic auf dem heimischen Parkett bezwang das Team von Trainerin Vanessa Müller auch die zuvor unbesiegte DJK Augsburg-Hochzoll auswärts in einem hochklassigen Spiel mit 3:2. „Es ist wahnsinnig – wir haben immer noch gute Laune“, sagt Kapitänin Katharina Schöll. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass wir es geschafft haben, beide Teams zu schlagen.“

Schöll: "Wir merken es auch an den Ergebnissen"

Das verblüffende Formhoch der Volleys im neuen Jahr dauert also an – überraschend kommt es zumindest für die Mannschaft aber offenbar nicht. „Wir wussten, dass uns Augsburg als einziges ungeschlagenes Team alles abverlangen wird. Aber wir haben schon davor gespürt, wie schon gegen Erfurt, dass wir uns nicht verstecken müssen“, sagt Schöll. „Wir merken allmählich auch an den Ergebnissen, dass wir jeden schlagen können.“ Schon beim unerwarteten Erfolg in der Vorwoche gegen Erfurt hatten die Volleys durch variables Spiel im Angriff und vor allem durch eine neugewonnene Stabilität in der Abwehr überzeugt.

Auch in Augsburg hielten die Gäste früh dagegen, spielten konzentriert und punkteten mit etlichen starken Block-Aktionen. Und obwohl die Sonthoferinnen den ersten Satz dennoch mit 20:25 verloren, spielte das Team in der Folge bärenstark auf. „Insbesondere in solchen Situationen, einen verlorenen Satz abzuhaken, sind wir stark geworden“, lobte Müller. Denn im zweiten Satz spielten ihre Schützlinge wie aus einem Guss. Stark im Aufschlag, clever im Block und vielseitig im Angriff ließen die Volleys dem zuvor unbezwungenen Top-Team kaum Raum für eigene Aktionen. Über 5:1 und 19:13 zeigte Sonthofen eine bärenstarke Leistung beim Satzgewinn von 25:16.

Das änderte sich auch nicht, nachdem die Oberallgäuerinnen den dritten Durchgang erneut mit 23:25 verloren. Selbst in diesem Satz lag Sonthofen lange in Front, Augsburg entschied den Abschnitt aber noch mit starkem Schlussspurt für sich. Doch die Köpfe gehen in solchen Phasen nun offenbar nicht mehr nach unten. „Wir haben viel an unserer Kommunikation gearbeitet“, sagt Katharina Schöll. „Wenn zwei, drei Bälle nicht laufen, besprechen wir das in Ruhe und schauen, wie wir eine Sache im nächsten Ball umstellen. Wir können alles – wir müssen uns nur manchmal selbst daran erinnern.“ Das gelang augenscheinlich.

AllgäuStrom Volleys: Herausragende Einheit in Augsburg

Fortan spielten die Sonthoferinnen „wie vom anderen Stern“, sagt die Kapitänin. „Unsere Blockarbeit war unglaublich, das habe ich in Sonthofen lange nicht mehr gesehen. Alle haben zugepackt, jede hat ihre Sache gut gemacht.“ Vor allem die nach langer Verletzung zurückgekehrte Greta Günnewig verdiente sich ebenso viel Lob wie die zur besten Spielerin gewählte Caro Wyklicky. Starke Angriffe unterstützt von hervorragender Abwehrarbeit bildeten den Grundstock für einen deutlichen Satzgewinn: Über 9:6 und 15:10 ließen die AllgäuStrom Volleys den Gastgebern nun keine Chance mehr. Mit einem beeindruckenden 25:12 gelangen der Ausgleich und der mentale Vorteil für den anstehenden Tiebreak. In diesem sicherten sich die Sonthoferinnen nach einem hochklassigen Kopf-an-Kopf-Rennen drei Matchbälle beim 14:11, wovon sie den ersten nutzten.

„Wir haben uns in den Sätzen, die wir gewonnen haben, in einen Flow gespielt. Es gehört inzwischen dazu, dass wir nach einem verlorenen Satz wieder draufpacken und nicht aufhören“, sagt Schöll. Das hat sich das Team, das hatte Coach Müller bereits im Vorfeld gelobt, in einer fokussierten und gewissenhaften Vorbereitung erarbeitet. „Wir haben so gut trainiert, wie lange nicht mehr. Und wer sich gut vorbereitet, der spielt auch so“, sagt Schöll und ergänzt mit Blick auf das anstehende spielfreie Wochenende, vor dem Heimspiel gegen Dresden (28. Januar): „Ich will nichts verschreien, aber wir haben einen unglaublichen Lauf. Wir müssen nur genauso weitermachen. Im Moment kommt der Rest von allein.“