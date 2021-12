Warum die Oberallgäuer Grünen die Landrätin beim Klimaschutz heftig kritisieren

Die Oberallgäuer Grünen haben bei ihrer digitalen Mitgliederversammlung Landrätin Indra Baier-Müller massiv kritisiert. Worum es konkret geht.

27.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Bei der digitalen Mitgliederversammlung der Oberallgäuer Grünen zogen die beiden Kreissprecherinnen Carolin Schenk und Ulrike Hitzler eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Auch wenn viele Termine nur digital stattfanden, sei der Kreisverband immer aktiv gewesen, insbesondere im Bundestagswahlkampf, teilen die Grünen mit. Die Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Christina Mader, kritisierte die Oberallgäuer Landrätin in Sachen Klimaschutz.

Bei ihrem Bericht aus dem Kreistag sieht Mader die Grünen als „Taktgeber, die die Themen setzen“. Angesichts der Haltung der Landrätin – „keine Aufgabe ohne Auftrag“ – gebe es in Sachen Klimaschutz nur mäßige Fortschritte. So „unengagiert und unterfinanziert“ sieht Mader laut Mitteilung den Landkreis nicht auf dem Weg Richtung Pariser Klimaziele.

Kreisverband Oberallgäu ist mit neuer Geschäftsstelle gut aufgestellt

Mit der neuen Geschäftsstelle sei der Kreisverband organisatorisch gut aufgestellt, erklärten Schenk und Hitzler. Neu eingerichtet wurde zudem das Amt einer Frauenbeauftragten: Miriam Heberle soll vor allem die Umsetzung des grünen Frauenstatuts im Auge behalten.

Landtagsabgeordneter Gehring wirft Söder "Managementfehler" vor

Landtagsvizepräsident Thomas Gehring sprach in seinem Bericht aus dem Landtag von „Rollenänderungen“ in Regierung und Parlament, nachdem in Berlin nun die Ampel regiert und die CSU nicht mehr an der Bundesregierung beteiligt ist. Er warf Ministerpräsident Söder „Managementfehler“ in der Coronakrise vor. Man habe im Sommer die Gefahren nicht ernst genug genommen. In Berlin müsse man im Verkehrsbereich nun schauen, wie in der Koalition die Elektrifizierung der Bahn im Allgäu beschleunigt und der Straßenbau wie die B12 reduziert werden können.

In der neuen Regierung gibt es für die Grünen im Klimabereich "eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten"

Aus Berlin zugeschaltet war laut Mitteilung auch die neue Staatssekretärin im Familienministerium, Ekin Deligöz, die von den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen und von ihrem „ersten Arbeitstag“ berichtete. Im Klimabereich sieht sie für die Grünen in der Regierung „eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten“. Als Staatssekretärin möchte sie in ihrem Ressort vorrangig das Thema Kinderarmut angehen und die Menschen bei den hohen Energiekosten entlasten. Einen ersten Gesetzentwurf hat sie schon eingebracht, teilen die Grünen mit.

Die Oberallgäuer Grünen freuen sich laut der Pressemitteilung darüber, dass mit Claudia Roth als Kulturstaatsministerin und Ekin Deligöz gleich zwei Mitglieder aus Schwaben der neuen Bundesregierung angehören.

