Warum heimische Fischarten wie der Huchen existenzgefährdet sind

Allgäuer Fischarten sind wegen der Klimaerwärmung gefährdet. Fischereivereine versuchen, den Bestand zu sichern. Ein Experte erklärt, was dafür nötig ist.

Die Klimaerwärmung macht auch vor den Gewässern im Allgäu keinen Halt. Für die Ökosysteme und ihre Bewohner bedeutet dies teils gravierende Veränderungen. Wassermangel, steigende Wassertemperaturen und schlechtere Wasserqualität können dazu führen, dass sich heimische Fischarten immer schwerer tun, den eigenen Bestand zu sichern, sagt Dr. Oliver Born, Fischereifachberater im Bezirk Schwaben. Und hier greifen dann unter anderem die Fischereivereine ein.

Gefährdete Fische im Allgäu: Huchen und Aalrutte

Die Vereine haben eine sogenannte Hegeverpflichtung. „Das bedeutet, sie müssen sich um die vorkommenden Fischarten in den Gewässern kümmern und dafür sorgen, dass deren Bestand auf Dauer gesichert ist“, sagt Born. Für die Mitglieder bedeute das zum Teil einen enormen Aufwand – etwa bei Notständen wie Wasserknappheit, wenn Fische umgesiedelt werden müssen.

An der Iller werden gezüchtete Huchen freigelassen. Dadurch soll der Bestand im Allgäu stabil bleiben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die Immenstädter Fischereivereine haben in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten etwa an der Konstanzer Aach durch Renaturierungsmaßnahmen die Gewässerstrukturen deutlich verbessert, sagt Born.

Die Fischereifachberatung in Salgen unterstützt die Vereine hierbei in vielen Bereichen – etwa beim Fischarten- und Gewässerschutz, der Teichwirtschaft oder der Angel- und Flussfischerei. Zudem bietet die Behörde Aus- und Weiterbildungen an wie Fischereiaufseher- oder Gewässerwartlehrgänge. Ein besonderes Anliegen ist Born und seinen Kollegen die Durchführung von Artenhilfsprogrammen. Hier komme den Fischereivereinen eine besondere Bedeutung zu, weil nur sie vor Ort überprüfen können, welche Fischarten in ihren Gewässern sein sollten und welche es dann auch wirklich sind.

Beispiele bedrohter Fischarten in der Region sind der Huchen und die Aalrutte (auch Quappe genannt). „Der Bestand der Aalrutte ist stark rückläufig, weil sie nur in extrem kalten Wasser – also unter drei Grad – laicht“, erklärt Born. Das Problem: Nur an ganz wenigen Tagen erreiche die Iller solche Temperaturen. Auch für den Huchen werde es „künftig eng“. Deshalb wird der große Raubfisch im Fischereihof in Salgen gezüchtet und danach in den schwäbischen Gewässern wieder ausgesetzt, sagt Born. Auch die Bachforelle kämpfe mit den Klimaveränderungen. In Salgen wird auch sie gezüchtet. Um sie jedoch resilienter zu machen, werden wilde Bachforellen gefangen und es wird versucht, deren Genetik in den Laichstamm einzubringen, erklärt Born.

Der Fischereihof in Salgen unterstützt die Fischereivereine in ganz Schwaben. Bild: Fischereihof Salgen

Im Zuge der klimatischen Veränderungen hätten Fischer vor Ort allerdings nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. „Eine zentrale Möglichkeit ist die Beschattung der Gewässer“, sagt Born. Ein Gehölzbewuchs sei enorm wichtig, besonders für kleinere Gewässer. Deshalb hat die Behörde auch eine eigene Stelle dafür geschaffen – die erste in den Fischereifachberatungen in Bayern.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen und Fischereivereinen will die Fischereifachberatung auch die Gewässer stetig kontrollieren, wie sich die Wassertemperaturen und -qualität verändern. In Altusried werde derzeit mit Messgeräten kontrolliert, wie sich der Wasserzustand in der Rohrach und Koppach verändert. Das soll künftig auch in weiteren Kommunen geschehen.

Alpine Gebiete im Allgäu dienen als Rückzugsorte für Fische

Born ist sich sicher, dass das Allgäu künftig eine „absolut zentrale Rolle“ für die Sicherung des Bestandes einiger Fischarten haben werde. „Die alpinen und hochalpinen Gebiete bieten Rückzugsräume für Fische, die kaltes und sauerstoffreiches Wasser benötigen.“ Das betreffe unter anderem die Bachforelle, Elritze und Äsche.

Den heimischen Fischarten falle es teilweise schwer, sich an die Veränderungen anzupassen. Nicht-heimische Fische, Krebse und Muscheln – sogenannte invasive Arten – haben es oft leichter, breiten sich im Allgäu massiv aus und verdrängen so bedrohte Arten, sagt Born. Ein Beispiel hierfür seien der Stichling und die Quagga-Muschel im Bodensee. Eine massive Nährstoffproblematik im Gewässer habe dazu geführt, „dass sich die Quagga-Muschel so stark verbreitet hat und das komplette Ökosystem umkrempelt“, sagt Born. Doch es gebe auch positive Beispiele: „Die Regenbogenforelle ist nun schon seit vielen Jahren bei uns und hat sich gut eingefügt.“

Unsere heimischen Gewässer sind nicht nur Badeorte. Sie sind auch Lebensraum für Vögel, Amphibien und Fische. In unserer Serie „Fisch und Natur“ möchten wir einen Teil dieses großen Spektrums abbilden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Fischereivereine. Denn diese haben das Fischereirecht für die Seen und Flüsse und sorgen dafür, dass die Gewässer sauber bleiben und weiter Lebensraum für viele Tiere sind. In der Serie kommen Experten aus Kempten und dem Oberallgäu zu Wort. Im vierten Teil erklärt ein Experte, wie es um die Zukunft der heimischen Fischarten steht.

