Wertach: Jodeln auf dem Weg zur Buronhütte

Josef Lochbihler und die Gruppe „Mir Mitanond“ führen in Wertach 25 „Jodel-Lehrlinge“ in diese besondere Gesangskunst ein.

15.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Angeführt von Josef Lochbihler machten sich 25 „Jodel-Lehrlinge“ bei der „Wertacher Jodlarprob’“ auf den Weg von Hinterreute zur Buronhütte. Unterwegs startete der Kurs, bei dem Grundlagen des Jodelns vermittelt werden. Josef Lochbihler gab den Takt vor, und die Schülerinnen und Schüler folgten den Klängen ihres Lehrers.

Nach einer knappen Stunde erreichte die Gruppe bei schönstem Wanderwetter das Ziel und machte es sich in der neu renovierten Buronhütte gemütlich. Dort ging es weiter mit Proben.

Da die meisten der Teilnehmer in ihrer Freizeit in verschiedenen Chören singen, hatte es Lochbihler leicht mit seinen Schülerinnen und Schülern. Sie trafen die Tonart und hielten auch den vorgegebenen Takt ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourist-Information Wertach.

Am Ende ein gemeinsamer Chor

Für eine weitere musikalische Bereicherung sorgten die Wertacher Jodler „Mir Mitanond“. Bei ihnen konnten sich die Lernenden noch ein wenig abschauen, wie’s klingen kann, wenn man lange und erfolgreich probt.

Andi Bühler sorgte mit seinem Akkordeon und einigen Schlagern zwischendurch immer wieder für ausgelassene Stimmung. Die Jodlarprob’ endete mit einem gemeinsamen Chor. Danach traten die Mitwirkenden beschwingt den Fußmarsch in Richtung Hinterreute an.

Lesen Sie auch:

In Wertach steht Platteln hoch im Kurs: 100 Jahre Trachtenverein

Ein Allgäu-Vorarlberger Duo weitet in Fischen das Jodel-Universum

Holareidulijö beim Jodelkurs im Allgäu: So besonders ist das Jodeln