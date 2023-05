Fünfjähriger bei Unfall in Spieleland in Wertach am Kopf verletzt

Bei einem Unfall in einem Spieleland in Wertach wird ein fünfjähriger Bub aus der Hüpfburg geschleudert und schwer verletzt.

10.05.2023 | Stand: 14:11 Uhr

Bei einem Unfall am Samstag in einem Spieleland in Wertach (Landkreis Oberallgäu) wurde ein fünfjähriger Junge schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, spielte das Kind gegen 17.20 Uhr auf der großen Hüpfburg, als er plötzlich in die Luft und dann neben die Hüpfburg geschleudert wurde. Das Kind erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Eltern des Kindes sagten der Polizei, dass der Junge soweit stabil ist und sich auf dem Weg der Besserung befindet.

Junge bei Unfall in Spieleland in Wertach schwer verletzt - Ermittlungen laufen

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Jugendliche in der Nähe der Hüpfburg. Die Polizei muss nun den genauen Unfallhergang klären. Auch ist unklar, ob es mögliche Pflichtverletzungen gibt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sollen sich bitte bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.

