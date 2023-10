Zu nervös, zu wenig Druck! Burgberger Volleys verpatzen Saisonauftakt

Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg verpatzen den Start in die Bayernliga-Saison. Im Derby gegen Obergünzburg kann das Team nur selten befreit aufspielen.

17.10.2023 | Stand: 08:36 Uhr

Es schien alles angerichtet für einen großen Saisonstart: ein Allgäuer Derby zum Auftakt, 150 Zuschauer in der eigenen Grüntenhalle – und doch belohnten sich die Volleyballerinnen des TSV Burgberg zum Start in die neue Bayernliga-Saison nicht. Am Ende mussten sich die Oberallgäuerinnen dem Aufsteiger TSV Obergünzburg mit 1:3 (12:25, 25:22, 20:25 und 20:25) verdient geschlagen geben.

In Summe agierte das in Teilen neu zusammengestellte Heimteam zu zögerlich, zu nervös und zu gehemmt, um gegen den letztjährigen Landesliga-Primus etwas Zählbares zu behalten.

Obergünzburg als Aufsteiger schon in Form

Die Ostallgäuer waren im Sommer nach 18 Drei-Punkte-Siegen aus 18 Partien in die Bayernliga ausgestiegen und zeigen früh in der Spielzeit, dass mit ihnen erneut zu rechnen ist. So endete der Auftaktsatz für die Burgbergerinnen bereits nach 17 Minuten mit dem ersten und erfolgreich verwandelten Satzball der Gäste.

Die Ostallgäuer hinterließen in ihrem bereits dritten Saisonspiel den wesentlich „eingespielteren“ Eindruck. Burgberg hingegen startete nervös und ängstlich agierend in das erste Spiel nach dem Fast-Abstieg in der letzten Saison.

Unmittelbar nach Spielbeginn lief das Team von Trainer Tom Bultmann einem Rückstand hinterher, den die Gäste aus Obergünzburg bis zum schnellen Satzende auf 13 Punkte zum 25:12 ausbauten.

Burgberg bäumt sich im zweiten Satz auf

Doch der Ernüchterung im ersten folgte das Aufbäumen im zweiten Satz. Scheinbar angekommen in der neuen Spielzeit zeigte Burgberg im zweiten Durchgang ein anderes, weitaus entschlosseneres Gesicht. Weiterhin mit überwiegend etablierten Kräften in der Startaufstellung boten die Oberallgäuerinnen den Gästen aus dem Ostallgäu nun die Stirn und zeigten auf dem Feld ihr Potenzial.

Mit leidenschaftlicher Abwehrarbeit um die beiden Liberas Lisa Alpers und Christina Daldas sowie dank mehr und mehr erfolgreichen Angriffsaktionen übernahm das Heimteam in diesem Satz das Heft des Handels und mit dem ersten Aufschlag an die Führung. Diese hielten die Gastgeberinnen auch bis zum Satzgewinn mit 25:22 nach 27 Minuten.

Doch die Überlegenheit im zweiten Durchgang konnten die Burgbergerinnen nicht mit in den dritten und vierten Satz retten. Zwar entwickelten sich in den letzten beiden Sätzen leidenschaftlich umkämpfte und teils spektakulär geführte Ballwechsel, doch eins ums andere Mal konnten die solider spielenden Gäste aus Obergünzburg diese für sich entscheiden.

Hiemer und Weisenbach sorgen für Glanzlichter

Ein vorentscheidender Fingerzeig, der letztlich den Weg zum Erfolg für die Ostallgäuerinnen ebnete. Während die Gäste mit druckvollem Aufschlagspiel und erfolgreichen Schnellangriffen über die Mitte punkteten, agierten die gehemmt wirkenden Burgbergerinnen insbesondere im Aufschlagspiel zu harmlos.

Daran konnten auch die immer wieder erfolgreichen Nadelstiche der Außenangreiferinnen Lena Hiemer und Alin Weisenbach, die vom Gästetrainer nach dem Spiel zur MVP gekürt wurde, nicht wirklich etwas ändern. So verwandelten die Obergünzburgerinnen nach 106 Minuten ihren ersten Matchball und gewannen den entscheidenden vierten Satz wie schon den dritten mit 25:20 für sich.

Im Kurz-Statement unmittelbar nach dem Spiel betonten beide Trainer, dass das Spiel auf Augenhöhe stattfand. Eine Tatsache, aus der die Burgbergerinnen für die kommenden Spiele Hoffnung schöpfen dürften.

Mit ausschlaggebend für die Niederlage war, dass die Gäste die spektakulären Ballwechsel für sich entscheiden konnten. Daran möchte Bultmann in den kommenden Trainingseinheiten arbeiten. Auf Burgberg warten nun sechs Auswärtspartien in Serie. (hpn)