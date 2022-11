Zweiradfahrer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer streifte in Sonthofen mit seinem Wagen einen Zweiradfahrer und verletzte ihn. Der Unfallverursacher floh und wird nun gesucht.

21.11.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Sonntag (20. November 2022) gegen 16.55 Uhr ein Unfall an der Einmündung Albert-Schweitzer-Straße / Zur alten Zollbrücke. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte mit seinem Wagen einen Zweiradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass beide Fahrzeuge in Fahrtrichtung Illerstraße unterwegs waren.

Der Zweiradfahrer hatte sich zum Abbiegen nach links eingeordnet, weshalb der Autofahrer rechts an diesem vorbeifuhr. Hierbei kam es dann zu einem Zusammenstoß, den der Pkw-Fahrer offenbar nicht bemerkt hatte, da dieser ohne anzuhalten weiterfuhr. Bei dem Auto soll es sich um einen grünen BMW gehandelt haben. Der Pkw-Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 08321/6635-0.

