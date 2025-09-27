Icon Menü
Immer mehr Unfälle in den Bergen: Vielen Wanderern fehlt es an Vorbereitung – und Vernunft

Kommentar

Die Alpen sind kein Spielplatz

Die Bergwacht ist im Dauereinsatz. Doch immer häufiger holen die Retter Wanderer vom Berg, die unverletzt sind. Vielen fehlt es an Vorbereitung – und Vernunft.
Von Felicitas Lachmayr
    Letzte Rettung Bergwacht: Allein in Bayern waren es im vergangenen Sommer mehr als 3300 Einsätze.
    Letzte Rettung Bergwacht: Allein in Bayern waren es im vergangenen Sommer mehr als 3300 Einsätze. Foto: dpa

    Immer mehr Menschen zieht es in die Alpen. Für die Bergwacht bedeutet das: Dauerstress. Fast täglich rücken die Retter aus, um Wanderer aus Notlagen zu befreien. Allein in Bayern waren es vergangenen Sommer mehr als 3300 Einsätze. Nicht immer sind alpine Gefahren der Grund. Verstauchter Fuß, allergische Reaktion, Schlaganfall, Herzinfarkt, all das kommt vor, am Berg genauso wie im Tal. Dann hilft nur noch der Notruf.

