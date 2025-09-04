Fast mehr Autos als Einwohner? So viele Pkws gibt es in den Allgäuer Landkreisen und Städten

In Deutschland gibt es immer mehr Autos, seit 2008 steigt die Zahl stetig. Die Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes weisen für 2025 einen neuen Rekord aus: Zum 1. Januar waren so viele Pkw zugelassen wie nie zuvor – insgesamt 49,3 Millionen.

Auch im Allgäu wird es auf den Straßen und Parkplätzen eher voller als leerer – zumindest gefühlt. Denn im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl an Autos nicht in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in der Region an.

Die Pkw-Dichte in Bayern und Deutschland nimmt zu

Doch zunächst ein Blick auf die Ergebnisse aus Deutschland und Bayern: Nimmt man die Zahl an zugelassenen Autos in Deutschland und setzt sie ins Verhältnis mit der Einwohnerzahl, kommen in der gesamten Bundesrepublik 590 Pkws auf 1000 Einwohner. Der bundesweite Höchstwert liegt bei 955,9. In der Autostadt Wolfsburg kommt also auf fast jeden Einwohner ein eigenes Auto.

Die Pkw-Dichte unterscheidet sich jedoch stark von Bundesland zu Bundesland. Für Bayern weist die Statistik am Stichtag 1. Januar etwa 8,41 Millionen Fahrzeuge bei rund 13,2 Millionen Einwohnern aus. Das entspricht einer Pkw-Dichte von 635 Autos pro 1000 Einwohner. Den Spitzenwert erreicht auch hier eine Autostadt: Ingolstadt hat eine Pkw-Dichte von 737,7. Und wie sieht es im Allgäu aus?

So viele Autos gibt es in den Allgäuer Landkreisen pro 1000 Einwohner

Auf den ersten Blick wenig überraschend: In den großflächigen Allgäuer Landkreisen ist die Pkw-Dichte höher als in den kreisfreien Städten. Der Grund ist nachvollziehbar: Auf dem Land können Bürgerinnen und Bürger weniger auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen, zudem sind die Wege bis zur nächsten Arztpraxis oder zum liebsten Supermarkt weiter.

Spitzenreiter im Allgäu ist nach den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik der Landkreis Unterallgäu. Hier kommen auf 1000 Einwohner exakt 716 Autos – das ist deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Aber: Im Vorjahr waren es sogar 718,6.

Pkw-Dichte im Allgäu sinkt nur in einem Landkreis

Weniger Autos als zuvor weist die Statistik auch für den Landkreis Oberallgäu (680,7 | 2024: 686,3), den Landkreis Ostallgäu (684,5 | 2024: 685,1) und die kreisfreie Stadt Kempten (606,4 | 2024: 619,1) aus.

Nur eine Stadt im Allgäu liegt unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, obwohl dort die Pkw-Dichte im vergangenen Jahr gestiegen ist: In Kaufbeuren beträgt sie 582,1 (2024: 574,8). Ebenfalls mehr Autos pro 1000 Einwohner gibt es in der kreisfreien Stadt Memmingen (631,4 | 2024: 628) und im Landkreis Lindau (661,5 | 2024: 658,2).

So hoch ist die Pkw-Dichte 2025 im Allgäu

Für 2025 bedeutet das für Allgäuer Landkreise und kreisfreie Städte folgendes Ranking:

Landkreis Unterallgäu (716 Autos pro 1000 Einwohner) Landkreis Ostallgäu (684,5 Autos pro 1000 Einwohner) Landkreis Oberallgäu (680,7 Autos pro 1000 Einwohner) Landkreis Lindau (661,5 Autos pro 1000 Einwohner) Memmingen (631,4 Autos pro 1000 Einwohner) Kempten (606,4 Autos pro 1000 Einwohner) Kaufbeuren (582,1 Autos pro 1000 Einwohner)