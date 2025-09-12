Jetzt aber hurtig: Diese Berghütten im Allgäu schließen bald

Der (wechselhafte) Bergsommer im Allgäu neigt sich dem Ende zu – und damit auch die Hüttensaison. Aktuell gibt es für Wanderer und Bergsportler noch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Doch in den kommenden Wochen beenden viele Alpen ihren Sommerbetrieb für dieses Jahr.

Denn während einige Hüttenwirte überlegen, auch über den Herbst zu öffnen, gehen viele der höhergelegenen Berghütten etwa ab Oktober in die Winterpause.

Bergsommer ade: Diese Hütten im Oberallgäu schließen bald

Diese Hütten im Oberallgäu gehen demnächst in die Winterpause:

Alpe Bärgündle , Bad Hindelang: bis 30. September geöffnet

Untere Bichler Alpe, Wertach: bis 3. Oktober geöffnet

Rappenseehütte : bis 5. Oktober geöffnet

Kemptner Hütte, Oberstdorf: bis 5. Oktober geöffnet

Sonthofer Hof, Sonthofen: bis 5. Oktober geöffnet

Mindelheimer Hütte, Oberstdorf: bis 11. Oktober geöffnet

Sennalpe Derb, Blaichach: bis 12. Oktober geöffnet

Alpe Schnitzlertal, Wertach: bis 12. Oktober geöffnet

Berggasthof Gaisalpe, Oberstdorf/Reichenbach: bis Mitte Oktober geöffnet

Sölleralpe, Oberstdorf: bis 17. Oktober geöffnet

Fiderepasshütte, Oberstdorf: bis 19. Oktober geöffnet

Sennalpe Gerstenbrändle, Gunzesried: bis 26. Oktober geöffnet

Pfarralpe, Missen-Wilhams: bis 26. Oktober geöffnet

Jugetalpe, Missen-Wilhams: bis 31. Oktober geöffnet

Siedelalpe, Missen-Wilhams: bis Ende Oktober geöffnet

Alpe Oberberg, Gunzesried: bis 1. November geöffnet

Diese Hütten im Ostallgäu beenden bald den Sommerbetrieb

Im Ostallgäu beenden folgende Hütten die Sommer-Saison 2025:

Kenzenhütte, Halblech: bis 19. Oktober geöffnet

Hochalphütte, Pfronten: bis 2. November geöffnet

Ostlerhütte , Pfronten: bis 9. November geöffnet

(Stand: 11.09.2025. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr).

Diese Berghütten im Allgäu verabschieden sich in die Winterpause

