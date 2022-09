Vertriebene aus Nordböhmen legten den Grundstein für Kaufbeurens größten Stadtteil. Diese Tatkraft bewundern etliche Gäste, darunter Ex-Bundespräsident Gauck.

11.09.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Sie hatten alles verloren, mussten ihre Heimat verlassen und fanden sich in den Trümmern einer zerstörten Munitionsfabrik wieder. Doch statt zu verzagen, hätten die Vertriebenen aus Nordböhmen Tatkraft und Optimismus mitgebracht. „Man hat einfach angefangen, man hat geschafft,“ sagte Altbundespräsident Joachim Gauck am Sonntagmittag in Neugablonz.

