Ackern für den Saisonstart - der ESVK ist wieder im Training

Beim ESVK haben die Eistrainings begonnen. Am Freitag präsentiert sich das Team beim öffentlichen Showtraining mit zwei Mannschaften - die wohl nie wieder zusammenspielen werden.

10.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Am Mittwoch haben die offiziellen Eistrainingseinheiten des ESV Kaufbeuren zur Vorbereitung auf die Mitte September startende DEL2-Saison begonnen. Seit Anfang der Woche sind auch alle Joker-Akteure in der Buronstadt angekommen. Als einer der letzten ist Sami Blomqvist eingetroffen – der von Fans gefeierte Rückkehrer. Blomqvist traf erst in dieser Woche in der Buronstadt ein, weil er frisch gebackener Papa geworden ist. Außerdem holte er noch seine Sachen aus Bayreuth – wobei ihm Jere Laaksonen geholfen hat.

Kaderplanung abgeschlossen

In den anstehenden eineinhalb Wochen stehen nun intensivere Trainingseinheiten an. Es gilt, dass das Team das Spielsystem der Trainer Marko Raita und Daniel Jun verinnerlicht, zudem soll es schon ein Stück weit als Mannschaft zusammenwachsen. Neuzugänge zum Team sind erst einmal nicht mehr geplant. Die Kaderplanung sei so weit abgeschlossen, bestätigt Geschäftsführer Michael Kreitl. Einige fest zur U20-Mannschaften gehörende Youngster haben in dieser Woche DEL2-Spielberechtigungen erhalten, könnten bei Engpässen also einspringen: Jakob Peukert, Luca Kinzel, Georg Thal, Jonas Fischer und Jonas Mommensohn.

Spieler vom Kooperationspartner noch offen

Offen bleibt erst einmal, wie viele Spieler von DEL-Kooperationspartner Red Bull München regelmäßig bei den Jokern aushelfen. In den nächsten Tagen wird noch kein RB-Akteur auf Kaufbeurer Eis erwartet. Auch in München haben die offiziellen Eistrainings erst diese Woche begonnen. Jeder soll sich dort zeigen können. Man sei „im Austausch“, bestätigte Kreitl. Ob Münchner Akteure auch bei den ersten ESVK-Freundschaftsspielen in gut einer Woche in Meran dabei sein werden, bezeichnete Kreitl deshalb als „offen“.

Rot gegen Gelb - von der U9 bis zu den Profis

Zuvor können Fans des ESVK die neue Mannschaft am Freitagabend in Augenschein nehmen. Um 18.45 Uhr beginnt im Eisstadion das öffentliche Show-Training, das heuer einen etwas anderen Anstrich erhält. Erneut gilt es Parcours zu bewältigen, sich im Penaltyschießen zu beweisen oder einen Skating-Wettbewerb zu absolvieren. Es duellieren sich dabei jeweils Team Rot und Team Gelb. Zusammengesetzt sind diese Teams aus je einem Spieler der U9, U11, U12, U15, U17, U20, des Damen-Teams und der Ersten Mannschaft, was insbesondere für die jungen Spieler und Spielerinnen ein echtes Highlight sein dürfte.

Die komplette Veranstaltung soll live im Internet gestreamt werden – auf Youtube wird das Training kostenlos zu sehen sein.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.