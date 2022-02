Am Kaufbeurer Amtsgericht wird saniert und angebaut. Nun steht der Umzug kurz bevor. Welche Herausforderungen der Bau bei laufendem Betrieb mit sich bringt.

03.02.2022 | Stand: 05:07 Uhr

Betreuungs- und Nachlassverfahren, das Familiengericht und das Grundbuchamt: Am Kaufbeurer Amtsgericht passiert viel mehr als nur Strafverhandlungen, die wohl das meiste Aufsehen erregen. Daher nehmen wir den bevorstehenden Umzug als Anlass, in der Reihe „Alles, was Recht ist“ nacheinander die verschiedenen Abteilungen vorzustellen, die bald Kisten packen müssen. Zum Auftakt gibt es allgemeine Infos über das Gericht und den Neubau.