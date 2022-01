Antonio Vladimir ist Kaufbeurens erstes Baby in 2022

Geburtstagsstimmung im Kreißsaal des Klinikums: Das erste Kaufbeurer Kind ist am Sonntagmorgen zur Welt gekommen.

03.01.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Als erstes Baby des Jahres 2022 am Klinikum Kaufbeuren wurde am Sonntag um 7.15 Uhr der kleine Antonio Vladimir geboren

Am Sonntag um 5 Uhr war es laut einer Mittteilung des Klinikums Kaufbeuren soweit: Die Wehen bei der 26-Jährigen Madalina-Gabriela begannen, kurz darauf liegt sie im Kreißsaal und der kleine Antonio Vladimir gab um 7:15 Uhr mit 53 Zentimetern Größe und 3220 Gramm Gewicht den ersten Schrei von sich. „Dass er es gar so eilig hat, hätten wir nicht gedacht“, sagt die junge Mutter lachend. Die Freude über den Kleinen wurde gleich mit der engsten Familie per Videotelefonat geteilt, es habe eine tolle Geburtstagsstimmung im Kreißsaal geherrscht. Sie und ihr Mann Sonim haben bereits zwei Söhne – mit Antonio ist die junge Familie nun zu fünft. Die Geburt begleiteten die Hebamme Angelina Dellner und die Ärztin Sandra Bredl.

Die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Daniela Dieterle freut sich für Familie Voicu. „Werdende Mütter und Väter können sich bei uns trotz Pandemie ganz auf die bevorstehende Geburt Ihres Kindes freuen", sagt sie. "Die Väter dürfen natürlich ihre Partnerin bei der Geburt begleiten. Und beide können sich ganz auf die Herausforderungen der ersten Lebenstage mit ihrem neuen Familienmitglied konzentrieren.“ Besonders wichtig sei für die werdenden Eltern zudem das Wissen,dass es eine Kinderklinik mit Neonatologie gibt, so dass im Fall der Fälle ein krankes Neugeborenes nicht in ein anderes Haus verlegt werden muss.

Das Klinikum Kaufbeuren hat in 2021 insgesamt 900 Kinder entbunden.