Auf dem Weihnachtsweg durch die Kaufbeurer Innenstadt spazieren

Unter dem Motto „Weihnachten rund um die Welt“ haben Kindergärten und Schulen Schaufenster in der Kaufbeurer Innenstadt gestaltet. An der Tourist-Information geht es etwa um kuriose Bräuche. Agnes Haberbusch, Kunstlehrerin am Marien-Gymnasium, hing am Freitag die Zeichnungen der Klasse 6a auf.