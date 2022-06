Balla, die Waldfee gewinnt - beim Hobbyturnier in Oberostendorf

Auch beim SV Oberostendorf findet ein Hobbyturnier großen Anklang. Die Freizeitfußballer mussten auch lange darauf warten. Gaudi stand im Vordergrund.

16.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand beim SV Oberostendorf wieder das beliebte Hobbyturnier statt. Der SVO hatte dafür sein Stammpublikum erreicht und innerhalb kurzer Zeit die 30 Startplätze vergeben.

Eine Frau und Vorfreude

Voraussetzung zur Teilnahme war lediglich eine Frau pro Team und viel Freude am Ballsport. Die angemeldeten Mannschaften bewiesen bereits mit ihren Namen wie „Ajax Dauerstramm“, „FC Biercelona“ oder „FC Siewillja“ Kreativität. An dem sonnigen Spieltag stellte der SVO nicht nur Pools zur Abkühlung zur Verfügung, sondern auch alles Mögliche an Speisen und Getränken. Sportlich setzte sich am Ende das Team „Balla die Waldfee“ mit einem 3:1 über das Team „Tower Power“ durch. „Puls Security“ erreichte den dritten Platz nach einem Sieg über „1969 Westendorf“. Stimmungsvollstes Team waren wieder einmal die Stammgäste „Kiblmaurer“, diesmal sogar mit einem eigenen Song am Start.

Viel Gaudi und ein „Gummiwaga“

Organisator Andreas Klingler vom SVO zeigte sich abschließend begeistert: „Wir hatten durchweg nur sympathische junge wie ältere Leute am Sportplatz. Unser Ziel, den Teilnehmern bei dem Wetter viel Gaudi zu bescheren, ist voll aufgegangen.“ Der sportliche Sommerabend fand seinen Ausklang mit dem „DJ Gummiwaga“.