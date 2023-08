BKH-Pflegefachschule Kaufbeuren: Ausbildung mit Höhen und Tiefen

Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren verabschiedet 22 neue Pflegefachfrauen und -männer. Drei von ihnen schaffen die Traumnote 1,0.

19.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Die Generalistik schlägt zurück“: Mit diesem Ausspruch hat die Einlage von Klassenlehrer Stephan Steck und Schulleiterin Sophie Sauer bei der Abschlussfeier der Pflegefachfrauen und -männer der Berufsfachschule für Pflege der Bezirkskliniken Schwaben am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren begonnen.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Ausbildung 2020 unter Covid-19-bedingten Widrigkeiten, geprägt von Distanzunterricht und allgemeiner Verunsicherung, begonnen. Steck verglich die dreijährige Ausbildung mit einer Bergexpedition mit Höhen und Tiefen. Am Ende erreichten insgesamt 22 Absolventinnen und Absolventen verdient den Gipfel. Sie schlossen die Ausbildung als Pflegefachfrauen beziehungsweise -männer erfolgreich ab. Hervorzuheben sind die Leistungen von Melissa Sali, Cindy Roslon und Rafal Kolodjiez jeweils mit der Traumnote von 1,0.

Vielfältige praktische Ausbildung

So vielfältig wie die Generalistik sind auch die Träger der praktischen Ausbildung. Die Absolventinnen und Absolventen der G-20 arbeiteten in dem Pflegeheim Wiltschka, der Hospitalstiftung, der Fachklinik Enzensberg in Hopfen am See, der St.-Vinzenz-Klinik in Pfronten, dem Klinikum Füssen, der katholisch-evangelischen Sozialstation in Kaufbeuren sowie den BKH Kempten und Kaufbeuren.

Andreas Gebler, Pflegedirektor des BKH Kaufbeuren, gratulierte den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.