Das Kunsthaus Kaufbeuren wird zweimal zum Konzertsaal. Hat das funktioniert?

Gemälde von Rudi Tröger mit allen Sinnen wahrnehmen: Wie dies das Duo Lorelei und das Trio Schatz-Bauer-Schmauch im Kunsthaus Kaufbeuren möglich machen.

11.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Gleich an zwei Abenden hintereinander konnte das Publikum im Kunsthaus Kaufbeuren eine Symbiose aus Bildender und Darstellender Kunst erleben. Begleitend zur Ausstellung „Rudi Tröger – Ausblicke und Innenschau“ trat inmitten der Werke des Malers zum einen das Duo Lorelei, zum anderen das Trio Simone Schatz, Astrid Bauer und Tiny Schmauch auf.

Letzteres präsentierte sein eigens zu der Schau entwickeltes literarisch-musikalisches Programm „Von Regenbogen und Gartenträumen“. Schatz (Rezitation, Gesang), Bauer (Flöten) und Schmauch (Bass) nahmen die prägenden Merkmale von Trögers Kunst – Symbiose und Ambivalenz – gekonnt auf. Vor dem „Großen Gartenbild“ (1992) und dem Gemälde „Die Reiterin“ (1986) entwickelte das Trio Beziehungen zum Dargestellten und sorgte für eine nachdenkliche, kritisch-fatalistische Stimmung.

Bauer und Schmauch eröffneten den Abend mit der Pavane (op. 50) von Gabriel Fauré und verwandelten das Kunsthaus in eine mollgesättigte Gefühlswelt. Es sei die sanfte Melancholie und weniger die Schwermut, die die Bilder präge, und daran orientierten sich Musik und Sprache. Die beiden Instrumentalisten wirkten in vorbildlicher, einfühlsamer Harmonie und brachten auch die leisen Töne zur Wirkung. „Solveigs Lied“ aus der „Peer-Gynt-Suite“ von Edvard Grieg machten Bauer und Schmauch zu einem herausragenden Tongemälde – sicherlich der musikalische Höhepunkt des Abends. Doch die Musik ging auch in Text über wie beim „Lied von der Unzulänglichkeit des Strebens“ von Kurt Weill.

Texte von Goethe, Hesse und Konstantin Wecker kommentieren die Tröger-Gemälde im Kunsthaus Kaufbeuren

Schatz stellte Rudi Trögers Geburtsjahr 1929 mit all seinen Wirrnissen vor und charakterisierte den Künstler als „verborgenen“ Maler, der mit seinen Werken niemals in die Öffentlichkeit drängte. In ihren Textbeiträgen zitierte sie bedeutsame Literaten und deren Gedanken zum Ausstellungsmotto „Ausblicke und Innenschau“: Johann Wolfgang von Goethe („Gesang der Geister“), Hermann Hesse („Über das Glück“) oder auch Konstantin Wecker, dem „Stärke Angst macht, es sei denn, sie kommt aus Zerbrechlichkeit“. Schatz zitierte und rezitierte mit hoher sprachlicher Fertigkeit und einer umwerfenden Mimik.

Das Trio verstand es überzeugend, Wort, Ton und Farbe zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Der häufige Zwischenbeifall und der intensive Schlussapplaus zeugten von einer gelungenen, beispielhaften und ungewöhnlichen Veranstaltung – ein i-Tüpfelchen für diese sehenswerte Ausstellung.

Am Abend zuvor war das Duo Lorelei zu Gast im Kunsthaus. Die Flötistin Evamaria Felder und die Harfenistin Maura Knierim präsentierten ihr Programm „musique diverse“. Ausgewählt hatten die Musikerinnen Stücke, die in den vergangenen 100 Jahren entstanden sind. So erklangen vor allem moderne und zeitgenössische Werke, die aber dennoch durch ihre stilistische Vielfalt beeindruckten.

Angefangen vom impressionistischen „Syrix“ aus der Feder von Claude Debussy oder „Une Chatelaine en sa Tour“ von Gabriel Fauré führte die musikalische Reise durch das 20. Jahrhundert über Toru Takemitsus (1930 bis 1996) „Toward the sea“ bis hin zu Bernard Andrès’ (geboren 1941) „Narthex“ und Lowell Liebermanns (geboren 1961) Sonate für Flöte und Harfe (op. 56). Die Klangmalerei, die etliche der komplexen Kompositionen auszeichnete, lud dazu ein, sich in die umgebenden Bilderwelten von Rudi Tröger zu versenken. (mit maf)

Die Ausstellung „Rudi Tröger – Ausblicke und Innenschau“ im Kunsthaus Kaufbeuren läuft noch bis Sonntag, 19. November. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.