Es geht gegen FC Bayern München - Osterzeller Coach freut sich auf Highlight

In der Regionalliga hat die U15 des FC Memmingen mit Trainer Thomas Prestele ein besonderes Heimspiel. Der Osterzeller baut auch auf sechs Ostallgäuer Spieler.

02.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die U15 des FC Memmingen ist in dieser Saison das höchstklassigste Team aus Schwaben in ihrer Altersklasse. Trainer Thomas Prestele aus Osterzell hatte die Mannschaft vorige Spielzeit in die Regionalliga geführt. Nun sind 1860 München oder der FC Bayern München Gegner der Memminger – und gegen den FCB geht es im nächsten Aufeinandertreffen: „Das Spiel am Samstag gegen Bayern ist natürlich ein absolutes Highlight, indem wir uns so gut wie möglich verkaufen wollen“, berichtet Prestele.

Spieler aus Kaufbeuren, Irsee oder Buchloe

Der Trainer und Leiter DFB Stützpunkt und BFV-Nachwuchszentrum Memmingen greift heuer auch auf sechs Spieler aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren zurück, die nun beim FC Memmingen spielen: Omar Alabdullah aus Marktoberdorf, Robin Hegen aus Irsee, Noah Knie aus Buchloe, Vito Picierro aus Kaufbeuren, Julian Stöckle aus Lengenwang und Mostafa Taraki aus Kaufbeuren. „Von den neuen ragt keiner besonders heraus“, erklärt Prestele, aber fügt an: „Alle können das Niveau mitgehen, aber noch nicht konstant abrufen, da die Jungs jetzt teilweise zwei bis drei Ligen höher spielen als zuvor.“

Der Unterschied ist nur noch klein

Und so muss der FCM in der Liga noch Lehrgeld zahlen, berichtet der junge Coach: „Nach unserem sensationellen Aufstieg in die Regionalliga tun wir uns natürlich sehr schwer. Wir können eigentlich in allen Spielen gut mithalten und verlieren nur immer knapp.“ Insofern steht Memmingen derzeit auf dem letzten Platz in der Tabelle. Aber Prestele betont auch: „Wir haben schon einen riesen Schritt gemacht: In der Vorbereitung haben wir gegen direkte Gegner aus der Liga noch hoch verloren, jetzt sind wir schon knapp dran, aber die letzten Prozent sind die schwierigsten.“

Memmingen hat Bayer-Bezwinger schon bezwungen

Immerhin ist dem FCM auch schon ein Sieg gelungen – gegen Greuther Fürth mit 2:1. Das ist für die Partie gegen den FCB interessant: „Bayern hat ein Spiel verloren, gegen Greuther Fürth. Wir haben wiederum gegen Fürth gewonnen“, erzählt Prestele. Das muss nichts heißen, kann aber Hoffnung machen, wenn es am kommenden Samstag ab 13 Uhr zuhause gegen den FC Bayern geht. Wobei Prestele betont: „Ziel ist es nach wie vor, die Liga zu halten.“