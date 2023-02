Es kann nur einen geben - die Tischtennis-Hochburg Dösingen

Bei der SG Dösingen wird Tischtennis gespielt – sonst nichts. Aber das macht die „eingeschworene Truppe“ gut. Derzeit gibt es Pokalerfolge und haben einige Teams Aufstiegschancen.

Die Gemeinde Westendorf ist im Sport eine Rarität: Neben zwei Schützenvereinen gibt drei Clubs, die sehr unterschiedlich sind: Deutschlandweit bekannt ist die Ringerhochburg des TSV Westendorf, in dem außerdem noch gekegelt und geturnt wird. Im RMSC können die Westendorfer wiederum radeln. Doch im Ortsteil Dösingen gibt es ein Novum, nämlich die SG – und bei der wird ausschließlich Tischtennis gespielt. „Wir sind stolz darauf, ein reiner Tischtennisverein zu sein und, dass wir uns selbstständig als Verein halten können“, erklärt Zweite Vorsitzende Angelika Köth.

Zwei Gemeindeteile, zwei Clubs, zwei Hochburgen

Warum die Gemeinde diese untypische Vereinskonstellation hat – keinen Fußballverein, aber zwei Clubs, die sich auf zwei völlig unterschiedliche Sportarten konzentrieren und dafür bekannt sind – erklärt Köth so: „Historisch bedingt entstand der Verein damals in Dösingen, als es noch selbstständig war und es noch keine Verwaltungsgemeinschaft gegeben hat. Und wir sind immer als reiner Tischtennisverein eigenständig geblieben.“ Warum die Ringer aber gleich bundesweit bedeutsam sind, kann sie nur augenzwinkernd mutmaßen: „Jeder Westendorfer bekommt mit der Geburtsurkunde auch einen Beitritt zu den Ringern in die Wiege gelegt.“

Familiendynastien im Tischtennis

Aber auch in Dösingen ergeben sich aus der Situation wie beim TSV gewisse Dynastien: „Es gibt mehrere Familien-Konstruktionen in unserem Verein. Am aktivsten zurzeit ist die Familie Hartl mit Vater-Muter-Tochter“, berichtet Köth – die allerdings selbst zu einer Tischtennisfamilie gehört: „Ich spiele auch schon sehr lange im Verein. Mein Vater Günther Knapek war lange engagiert in der Jugendarbeit und hat bis vor Kurzem noch aktiv gespielt – er ist 81 Jahre alt. Jetzt ist er ein geschätzter Ratgeber, wenn er als Zuschauer bei den Spielen dabei ist. Meine Tochter Michaela spielt ebenfalls schon lange mit.“

Kassierer als Fels in der Brandung

Eine weitere Stütze sind Jürgen und Stephan Weiß, Vater und Sohn, die beide in der 1. Herrenmannschaft aktiv sind. „Jürgen Weiß war lange Abteilungsleiter, sein verstorbener Vater Hans Weiß maßgeblich am Aufbau der Jugend beteiligt, er hat sehr viel Zeit dem Verein gewidmet. Seine Frau Martina Weiß leitete die Mutter-Kind-Gruppe, die es jedoch leider nicht mehr gibt“, erzählt Köth. Zwar ohne Anhang, nichtsdestotrotz der „Fels in der Brandung“ bei der SGD ist Kassierer Jürgen Lang, der schon seit 35 Jahren dabei ist.

Angelika Köth, Zweite Vorsitzende der SG Dösingen.

Nicht ganz so lange macht Köth mit: Sie ist seit 23 Jahren Zweite Vorsitzende, aber spielt schon wesentlich länger: „Ich betreibe diesen Sport von Kindesbeinen an und liebe die schnellen und variantenreichen Spielzüge mit dem kleinen Ball.“ Und das macht Köth gut, und zwar seit es die Erste Damenmannschaft gibt als deren Mannschaftsführerin. Das Team – eine „eingeschworene Truppe“ – ist momentan die höchstklassierte Mannschaft des Vereins in der Verbandsliga. „Zwischendurch kamen ein paar Kinder zur Welt, aber es hat immer gut funktioniert, weil wir alle gerne Tischtennis spielen und gut befreundet sind.“

Anerkennung von der Konkurrenz

Auch aufgrund der Damen I ist Dösingen zumindest regional eine Macht im Tischtennis - vor allem neben dem TV Waal. „Die SGD ist seit vielen Jahren eine der Hochburgen in der Region“, sagt Gerhard Lucke anerkennend. Der Neugablonzer, der bei den TTF Bad Wörishofen spielt, ist gerade bayerischer Seniorenmeister geworden. „Mit Vanessa Hartl habe ich auch schon trainiert“, erzählt er anerkennend.

Andreas Kees von der SG Dösingen. Bild: Mathias Wild

Die wiederum hat kürzlich mit ihrem Vater Thomas das Mannschaftspokalturnier in Mindelheim gewonnen – vor dem zweiten Dösinger Paar David Höckele und Ralf Klamt. Zuvor hatten Hartl und Höckele mit Dieter Lautenbacher und Martin von Heckel das Pokalfinale der Bezirksklassen im Ostallgäu für Dösingen gewonnen. Höckele und von Heckel sind mit Jenni Friedl auch die Jugendleiter der SGD – die es momentan aber wie in vielen anderen Vereinen nicht leicht haben: „Früher waren wir Bezirkskader-Stützpunkt, nur leider wird es immer schwieriger, Nachwuchs zu bekommen“, berichtet Köth.

Tischtennis ist auch ein Nervenspiel

Dabei sei Tischtennis ein bemerkenswerter Sport, schwärmt sie: „Beim Tischtennis spielt neben Reaktionsfähigkeit die Taktik eine große Rolle. Oftmals entscheidet bei knappen Spielen nicht die bessere Technik, sondern die besseren Nerven. Das macht das Ganze immer wieder sehr spannend.“ Gleichsam ein bisschen Schach mit einem kleinen weißen Ball, flachst Köth: „Ich würde behaupten, dass im Tischtennis mehr die ,kopflastigen’ Typen zu finden sind.“

