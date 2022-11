„Es war hart“ - die ersten Wochen des Sebastian Gorcik in der DEL2

ESVK-Neuzugang Sebastian Gorcik musste sich in Kaufbeuren asls seiner ersten Station im Ausland erst einleben. Jetzt läuft es rund für den 27-Jährigen.

02.11.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Allein sechs Scorerpunkte gelangen ESVK-Angreifer Sebastian Gorcik am zurückliegenden Wochenende: Zwei gegen Crimmitschau, gar vier gegen Freiburg. „Das freut mich, ich hoffe, dass wir so weiter machen können“, sagt der Tscheche, für den der ESV Kaufbeuren die erste Station im Ausland ist. Entsprechend schwer war auch die Anfangsphase im August und September für den derzeitigen Träger des Goldhelms, den immer der Topscorer einer Mannschaft gewesen war.

Am Anfang fast sprachlos

„Es war hart“, sagt er rückblickend relativ unumwunden. „Mein Englisch ist nicht perfekt, aber ich lerne es und es wird jede Woche besser.“ Auch Deutsch werde Gorcik in diesen Wochen lernen, da stehe er aber „noch ganz am Anfang“. Geholfen hätten ihm vor allem Kapitän Tyler Spurgeon sowie Verteidiger Tomas Schmidt und Trainer Daniel Jun. Schmidt und Jun haben ebenfalls tschechische Wurzeln. „Ich danke ihnen dafür“, sagt Gorcik, dessen Sturmpartner Markus Schweiger und Jacob Lagacé jüngst ebenfalls besser und besser zur Geltung kamen.

"Die Liga ist gut"

„Es hat ein bisschen gedauert, bis die ganze Reihe eingespielt war. Aber wir hatten eigentlich in jedem Spiel genügend Chancen, manchmal fehlte auch das Glück“, sagte Gorcik über die Partien, in denen er nicht mehrfach als Torschütze oder Assistgeber auftauchte. Neu ist für den 27-Jährigen nicht nur sein ESVK, sondern auch die komplette Liga. Inzwischen hat er gegen jedes DEL 2-Team mindestens einmal gespielt. Sein Fazit: „Die Liga ist gut. Es spielen dort eine Menge qualifizierter Ausländer. Jede Mannschaft spielt zudem attraktives Eishockey. Das ist attraktiv für die Zuschauer“, lobt er.

Noch ein Neuer

Nicht nur Sebastian Gorcik musste sich übrigens einfinden, auch Mikko Lehtonen, zuletzt in der dritten Sturmreihe eingesetzt, ist erst seit wenigen Wochen zurück im Kader der Kaufbeurer. „Mikko hat eine Menge Erfahrung“, berichtet Gorcik. „Er ist sehr stark mit dem Puck, hat zudem einen wirklich tollen Schuss.“ Dass Lehtonen dem Team auch in den kommenden Spielen helfen werde, daran hat Gorcik keinen Zweifel.

Blomqvist und Gracel kommen

Am Freitag gastieren die Joker ab 19.30 Uhr in Krefeld – für die Pinguine ist der Aufstieg das oberste Ziel. Seit einigen Tagen steht dort Peter Draisaitl, Vater von NHL-Crack Leon, als Trainer an der Bande. Am Sonntag kommt es dann in Kaufbeuren ab 17 Uhr zum Wiedersehen mit zwei alten Bekannten: Mit dem Tabellenletzten aus Bayreuth kehren die Gorcik-Vorgänger Sami Blomqvist und Branden Gracel erstmals wieder an alte Wirkungsstätte zurück.

