Feuer frei heißt es für das Stuiber-Turnier

Der Schützennachwuchs im Gau Kaufbeuren-Marktoberdorf wartet bereits darauf. Warum auch dieser Wettbewerb nach Corona so wichtig ist.

07.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Nachwuchs im Sportschützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf steht bereits in den Startlöchern. Dazu passt die gute Nachricht: In diesem Jahr soll das Magnus-Stuiber-Jugendturnier wieder aufgenommen werden – es ist dann die 24. Auflage und das Größte seiner Art in Schwaben. Das kündigte Turnierleiter Martin Nagl bei der Jugendleitertagung in Bidingen an.

Teilnehmerzahlen sinken

Im Rückblick berichtete die Gaujugendleitung um ihren wiedergewählten Jugendleiter Christian Mück von der langen coronabedingten Pause. In dieser Zeit habe sich die Lage verschärft, berichtete sein Stellvertreter Florian Meggle aus dem Bereich Sport. Denn seit Jahren sinken die Teilnehmerzahlen bei der Gaumeisterschaft. „Das macht uns schon sehr großes Kopfzerbrechen. Wir hoffen, dass es in den folgenden Jahren wieder bergauf mit unserer Schützenjugend geht und diese wieder zurück an den Schießstand findet.“

Ab Juni kehrte etwas Normalität ein

Bezirksmeisterschaften, bayerische und deutsche Meisterschaften fielen in der Hochphase von Corona aus. Doch im Juni ging es wieder los mit den Titelkämpfen. An der „Bayerischen“ nahmen 39 Jungschützen aus dem Gau teil, an der „Deutschen“ immerhin noch sieben. „Alle waren froh, dass wieder etwas Normalität zurückkehrte“, sagte Meggle.

Zweite Plätze im Bezirkspokal

Auch der Bezirkspokal wurde wieder ausgetragen. Nach spannendem Duell zwischen den Gauen Kaufbeuren-Marktoberdorf und Ostallgäu durften einige Jungschützen beim Finale in Probstried an den Start. Dazu hatten sich die Mannschaften der Schüler- und Jugendklasse qualifiziert. Beide mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen – trotz hervorragender Ergebnisse.

Biathlon bei glühender Sonne

Ressortleiter und Referent Luftpistole Rainer Endres berichtete weiter vom Sport. Im Juni war Nesselwang Austragungsort für den Sommerbiathlon des Schützenbezirkes Schwaben. Aus dem Schützengau nahmen drei Vereine unter der glühenden Sonne teil und hatten sehr viel Spaß.

Johannes Sperlich siegt beim Oktoberfest

Aus dem Bereich Überfachliches und Kreisjugendring berichtete stellvertretender Gaujugendleiter Rudolph Rösch. Höhepunkt war das Oktoberfestlandesschießen in München. Kein Wunder, kehrte die Gruppe doch mit einem neuen Landesjugendkönig zurück: Johannes Sperlich aus Leuterschach hatte gewonnen.

Alle Posten wieder besetzt

Weitere Berichte drehten sich um das neue Förderprogramm des Gaues „Der Weg ins Ziel! Gautrainer vor Ort“ unter der Leitung von Bernhard Probst und der Mithilfe von Josef Heiland, Anna-Rosa-Probst, Fabian Brugger, Nico Hösle, Rainer Endres, Reiner Heel und Christian Mück. Bei den Wahlen zur gesamten Gaujugendleitung wurden die Funktionäre wiedergewählt und auch alle Posten, die bislang offen waren, besetzt. Gauschützenmeister Herbert Kelz gratulierte den Gewählten.

Der Vorstand: