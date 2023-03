Als Quereinsteiger zur Feuerwehr - so klappt's

Die Kaufbeuer Feuerwehr will mit einer Turboausbildung für Quereinsteiger gegen Nachwuchsmangel kämpfen. Was Interessenten wissen müssen.

04.03.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Aktionen, Tage der offenen Tür, Kinder- und Jugendfeuerwehren – die Kaufbeurer Feuerwehr tut viel, um dem überall spürbaren Nachwuchsmangel zu begegnen. Nun machen die Brandbekämpfer einen weiteren Vorstoß, um auch älteren Interessenten an dem Ehrenamt eine feuerwehrtechnische Ausbildung schmackhaft zu machen.

Gesucht werden sogenannte Quereinsteiger, die in einer eigenen neuen Ausbildungseinheit in Zugstärke auf ihre ersten Einsätze vorbereitet werden. „Normalerweise brauchen Ehrenamtliche zwei bis drei Jahre, bis sie zu ihrem ersten Einsatz ausrücken“, sagte Stadtbrandrat Christian Martin bei der Vorstellung der Feuerwehr-Bilanz in der jüngsten Stadtratssitzung. Diese Phase soll nun für Erwachsene oder Spätberufene beschleunigt werden – ohne Abstriche bei der guten Ausbildung. Das Ziel für die Quereinsteiger sei eine Zeit von sechs bis zwölf Monaten bis zum Einstieg in die aktive Mannschaft der Feuerwehr.

Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst sei derzeit für alle Geschlechter vom 18. bis zum 65. Lebensjahr möglich. Aspiranten brauchen laut Martin keine besonderen beruflichen Voraussetzungen, müssten aber gesund sein, denn die Einsätze sind oft körperlich anstrengend. Kosten für die persönliche Schutzausrüstung, Lehrgänge, Versicherung und mögliche Verdienstausfälle entstehen dem Ehrenamtlichen dabei nicht.

Quereinsteiger bei der Feuerwehr: Eigener Ausbildungstrupp in Kaufbeuren geplant

Wie soll die Ausbildung laufen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen? Die Modulare Trupp-Ausbildung für die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst und eine intensive Betreuung der Anwärter und Anwärterinnen sollen laut Martin in der eigenen Ausbildungseinheit sichergestellt werden. Ein solches Projekte gebe es im Allgäu bislang nur bei der Feuerwehr in Kempten. Momentan gibt es 15 Interessierte für diese Ausbildungsgruppe, die ihre Arbeit im April aufnehmen soll.