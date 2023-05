Gewerkschaften geben sich in Kaufbeuren kämpferisch

Bei der Maikundgebung in Kaufbeuren sagt Hauptrednerin Claudia Weixler: „Streik muss weh tun.“ OB Stefan Bosse bekundet die Verbundenheit der Stadt.

01.05.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Haus St. Martin Kaufbeuren war ein thematisches Spiegelbild der aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft, Soziales und Arbeitswelt und den kontroversen Diskussionen auf den politischen Bühnen. „Ungebrochen Solidarisch“ lautet das diesjährige Motto des DGB. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse würdigte in seinem Grußwort die Verbundenheit der Stadt mit den Gewerkschaften. Sie seien ein wertvoller Bestandteil des Landes und stünden für Stabilität.

Die erste Halbzeit der kommunalen Legislaturperiode bezeichnete er als sehr schwierig. Das Schlüsselwort für diesen Zustand sei der Mangel, der sich inzwischen in vielen Bereichen etabliert habe. Beginnend mit der Situation im Pflegebereich über das Fehlen von Kita-Plätzen und der ungenügenden medizinischen Versorgung durch Kinderärzte listete der Rathauschef die kritischen Bereiche kommunaler Selbstverwaltung auf. Er setze auf eine gute Partnerschaft mit den Gewerkschaften. Sie hätten haben Perspektiven. „Und wir brauchen gemeinsame Lösungen“, so Bosse.

Sinkende Reallöhne

Mutig zu sein in Sachen Tarifpolitik und allgemeiner Politik, forderte die Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke) von den Gewerkschaften. Es sei wichtiger denn je. Denn man lebe in einer Welt der Vielfachkrisen mit sinkenden Reallöhnen. Diese sind laut Ferschl 2022 um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Auf der „anderen Seite“ hätten etliche Konzerne und auch Vermögende den Reibach ihres Lebens gemacht. Es werde Zeit, dass die Gewerkschaften laut und deutlich ihr politisches Mandat wahr nehmen.

Lesen Sie dazu: SPD-Fraktion in Kaufbeuren kündigt Linken die Zusammenarbeit auf.

„Wir müssen umdrehen“ forderte kämpferisch Claudia Weixler, Geschäftsführerin der NGG (Nahrungsmittel-Genuss-Gaststätten) in ihrer Mairede. Anlässlich der anhaltenden Streikwellen erinnerte sie daran, dass das Streikrecht ein Grundrecht sei und meinte: „Streik muss weh tun.“ Damit antwortete sie auf die Versuche von Arbeitgebervertretern, das Streikrecht einzuschränken. „Die anstehenden Tarifrunden werden keine Spaziergänge sein“, prognostizierte Weixler. Zur kürzlich andiskutierten Möglichkeit, die Deutsche Bahn zu zerschlagen, sagte sie: Dies habe den Verkauf der Sahnestückchen zur Folge. Nach der Teilprivatisierung sei die Bahn von den drei CSU-Verkehrsministern Ramsauer, Dobrindt und Scheuer „kaputt gespart“ worden. In Sachen Gesundheitswesen und Pflegebereich malte Weixler düstere Bilder. So würden 43 Prozent der Pflegeeinrichtungen von gewinnorientierten Unternehmen betrieben. Der Pflegemarkt sei ein äußerst lukratives Geschäft.

Auswirkungen der Corona-Pandemie beklagt

Paul Meichelböck, Vorsitzender des DGB-Ortskartells Kaufbeuren, beschrieb die Verdienste der Gewerkschaften, die den Begriff „Solidarität“ gelebt hätten. Er bekräftigte vor den 30 Zuhörerinnen und Zuhörern, dass von den Mitgliedern wieder mehr Eigeninitiative eingebracht werden müsse. In seinem Eingangsstatement hatte er die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vor allem die Kinder betroffen hätten, bedauert. Meichelböck wiederholte seine persönliche Meinung zum Krieg in der Ukraine und sprach sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Verhandlungen, Waffenstillstand und Frieden, forderte er als Handlungskette.