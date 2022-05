Heimvorteil genutzt - Nächster Titel für den SV Mauerstetten

Mauerstetten richtet die bayerische U13-Meisterschaft im Volleyball aus – und stellt zwei eigene Teams. Der SVM I nutzt den Heimvorteil.

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der SV Mauerstetten eine bayerische Meisterschaft im Jugendbereich. 16 Mannschaften aus ganz Bayern hatten sich in drei anstrengenden Qualifikationen die Plätze für das abschließende Turnier erkämpft. Die waren begeistert von der neuen Halle in Mauerstetten und der Gastfreundschaft des SVM. Der aber bei der Titelvergabe weniger spendabel war.

Beide Teams in der zweiten Runde

Nach der Begrüßung durch den neuen Abteilungsleiter, Max Merkel (der Thomas Gärtner folgte), und ein paar erklärenden Worten seines ebenfalls neuen Stellvertreters, Christoph Saveur, durften die circa 90 Nachwuchsvolleyballspielerinnen endlich loslegen. In den Gruppenspielen setzten sich der TB Jahn München, der ASV Dachau, der TSV Unterhaching und der SVM I souverän durch. Trainer Peter Schmid: „Die Stimmung und der Wille waren der Mannschaft an beiden Tagen anzumerken. Auch die Ersatzspielerinnen fühlten sich vom ersten Einsatz an wohl und haben sehr gut mitspielen können. So haben wir die Gruppenphase gegen die Roten Raben Vilsbiburg, den VC Hohenfels-Parsberg und den Post SV Nürnberg jeweils mit 2:0 klar gewinnen können.“ Auch Trainer „Speedy“ Saveur kam mit dem SVM II nach einem aufregenden Spiel gegen den VC Hohenfels-Parsberg (2:1) unter die besten acht Teams.

SVM II scheitert im Viertelfinale

In den Viertel- und Halbfinalspielen setzte sich am Sonntag der SVM I souverän jeweils mit 2:0 gegen den VC Schwandorf und den TS Jahn München durch. Die spielerisch, taktisch und technisch ebenso gut ausgebildete Zweite des SVM unterlag jeweils mit 1:2 knapp gegen Jahn München und Schwandorf. Der SVM II holte sich dann aber mit einem deutlichen 2:0-Sieg gegen den TSV TB München den siebten Platz.

SVM I eine Klasse für sich

Jeweils mit 2:0 setzten sich die in allen Belangen überlegenen Mädchen des SVM I gegen den VC Schwandorf sowie den TS Jahn München durch und erreichten damit das Endspiel. Dort trafen sie auf eine kämpferische starke Mannschaft vom ASV Dachau. Spannend und auf hohem technischen Niveau gewann der SVM I mit 25:18 und 25:18 und wurde damit bayerischer Meister der U13. Höher geht es in dieser Altersklasse nicht.

Das Mädchen für alles ist fix und fertig

Hoch zufrieden mit der Veranstaltung und den gezeigten Leistungen zeigte sich Vorsitzender Werner Höbel, der durch eine kurzweilige Siegerehrung führte. Glücklich, aber „fix und fertig“ war nach der sehr kurzen Vorbereitungsphase als Spielleiter, Trainer und Mädchen für alles, Peter Schmid: „Das alles schaffe ich nicht mehr die nächsten 20 Jahre! Ohne die großartige Unterstützung so vieler Helfer hätte das sowieso niemals geklappt. Vielen Dank!“

SVM I: Leah Schmid, Emma Meixner, Katharina Paul, Luisa Stechele und Olivia Beck. SVM II: Letitia Rusava, Pepita Kristen, Luzi Schneider, Lenja Schiebel und Ciara Schmitt.