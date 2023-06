Infektion mit dem „TVK-Virus“ - besondere Ehrung von Ute Mayr

Der TV Kaufbeuren ehrt zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft – doch davon gebe es immer weniger. Ute Mayr wird besonders ausgezeichnet.

03.06.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Ehrungen und die Fusion mit dem TV Neugablonz standen auf der Tagesordnung der Jahresversammlung des TV Kaufbeuren. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Reinhard Willemsen, berichtete der Sportbeauftragte der Stadt, Pascal Lechler, unter anderem vom Sportentwicklungsplan der Stadt Kaufbeuren.

Schwimmbadschließung trifft Vereine

Man werde prüfen, was von den Ergebnissen der Umfrage aus dem vorigen Jahr umgesetzt werden kann, um dann auf die Vereine zuzugehen. Ein großes Problem stelle aber die Bindung Ehrenamtlicher dar: Da seien die Vereine schon auf einem guten Weg gewesen, die Pandemie habe sie aber wieder zurückgeworfen, bestätigte Jürgen Feldmeier, Vorsitzender des Partnervereins TV Neugablonz. Willemsen wiederum berichtete, dass die Schwimmbadschließung beide Vereine schwer treffe. Denn Marktoberdorf biete zwar erweiterte Öffnungszeiten an, aber erst ab 20 Uhr, sodass jüngere Altersgruppen nicht mehr trainieren können.

Fusion mit dem TV Neugablonz wird knifflig

Die Fusion der beiden Vereine ist schon länger im Gespräch, „aber rechtlich nicht ganz trivial“, erläuterte Willemsen. Da wisse er als Rechtsanwalt, dass es einige Fallstricke gäbe. Aber man sei auf einem guten Weg. Insgesamt gebe es mehr Austritte als Eintritte, trotzdem hat sich die Mitgliederzahl seit Januar 2023 wieder kontinuierlich erhöht. Zum Teil liege das an der Aktion „Gesunde Kommune“ der Stadt Kaufbeuren, bei der man zehn Sporteinheiten auf Kosten der Stadt ausprobieren kann – etliche Menschen seien hängen geblieben. Mit Sorge blickte Willemsen auf die Mitgliederzahlen der Minderjährigen: Immer weniger Kinder und Jugendliche seien für Sport zu begeistern.

Fecht-Abteilung gründet neue Gruppe

Die Abteilungsleitenden freuen sich über Mitgliederzuwachs, aber waren sich auch einig, dass Übungsleiter und ehrenamtliche Helfer schwer zu gewinnen sind. Über die neu gegründete Gruppe der „FechtKids“ berichtete Abteilungsleiterin Andrea Bracht und ließ nicht unerwähnt, dass der TVK eine der erfolgreichsten Fechtgruppen stellt. Es folgten die Berichte des Schatzmeisters Günther Marz sowie der Kassenprüfer Hans-Peter Mastnik und Franz-Xaver Kolarsch. Sie empfahlen, den Vorstand zu entlasten, was einstimmig erfolgte.

35 Jahre Mitglied, 30 Jahre Übungsleiterin

Zudem galt es, viele Vereinsmitglieder des TVK zu ehren. Dabei wurde Ute Mayr für 35 Jahre Mitgliedschaft, aber vor allem auch für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet – denn sie ist seit 30 Jahre als Übungsleiterin aktiv. Markus Ellenrieder schilderte in seiner Laudatio den Werdegang seiner Wegbegleiterin, wie er Mayr bezeichnete: von ihrem Eintritt in den Kaufbeurer Verein über die vielen Übungsleiterprüfungen und Fortbildungen bis zur „totalen Infektion mit dem TVK-Virus“. Der möge, so hofft Ellenrieder, noch zu vielen Jahren Vereinstätigkeit führen.

Weitere Ehrungen: