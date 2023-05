Ein Rehbock wird in Petersruh in Neugablonz tot gefunden. Die Polizei geht von Jagdwilderei aus und sucht jetzt nach Zeugen.

17.05.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Eine Anwohnerin findet am Montag im Bereich Petersruh in Neugablonz einen toten Rehbock. Der Rehbock hat eine Schussverletzung. In Anbetracht seines Zustandes war das Tier bereits seit mehreren Tagen tot. Aufgrund der genannten Umstände geht die Polizei von Jagdwilderei aus.

Toter Rehbock in Neugablonz: Polizei Kaufbeuren hofft auf Hinweise

Die Polizei Kaufbeuren bittet nun Spaziergänger, Radfahrer und Waldbesitzer um mögliche Hinweise auf den Täter. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 08341 - 9330 zu melden.